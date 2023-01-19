Geleceğin bilim insanlarına Robot Show

Balçova Belediyesinin geleceğin bilim insanlarını ve mühendislerini yetiştirmek için açtığı ’Robotik Kodlama Kursu’nun dönem sonu etkinliğinde, Başkan Fatma Çalkaya’nın "Robot Show" sürprizi damga vurdu.

Günümüz yaşantısının vazgeçilmez bir parçası olan yazılım teknolojisi eğitimi, Balçova Belediyesinin açtığı kurslar ile Balçovalı çocuklara ücretsiz olarak veriliyor. Balçova Belediyesi tarafından altyapısı ve teknolojik donanımları oluşturulan ’Robotik Kodlama Kursu’nda 107 çocuk, robotik kodlama ve teknoloji derslerine katıldı. İlköğretim 4 ve 5. sınıflarda okuyan çocuklar, robotik kodlamanın yanı sıra takım çalışması, kendini ifade edebilme, pozitif düşüne gibi konularda eğitim almaya başladı. Hafta içi ve hafta sonu okullarından boş kalan zamanlarında kursa devam eden çocuklar, edindikleri bilgilerle hem yazılım teknolojisini öğrendi hem de bu bilgileri ile küçük robotlar yapmaya başladı. Zaman zaman çocukların derslerine de katılan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, dönem sonu etkinliği nedeniyle çocuklara bir sürpriz yaptı. Eğitimlere katılan küçüklere sertifikalarının verildiği törende film karakteri Robot Bumblebee, çocuklara bir gösteri sundu. Çocukların hayranlıkla izlediği gösteriden sonra Başkan Fatma Çalkaya ve belediye meclis üyeleri her öğrenciye birer sertifika verdi. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Çocuklarımızı ezberci eğitim sisteminden uzaklaştırıp onları düşünmeye ve problem çözmeye yöneltmek için bu kursumuzu açtık. Onların ilgisi ve başarıları bizleri umutlandırıyor” dedi.