Gediz Deltası "Birding Places" ağına dahil oldu

Çiğli Belediyesi tarafından, Gediz Deltasının tanınırlığını artırmak amacıyla kuş gözlem bilgi platformlarından olan Birding Places’a yapılan başvuru kabul edildi.

Gediz Deltasının doğal yapısını korumak için “Gediz Deltası UNESCO Dünya Doğal Mirası Olsun” çalışmalarına destek veren Çiğli Belediyesi, önemli bir adım daha attı. Gediz Deltasının, dünyadaki kuş gözlemcilerinin referans aldığı Birding Places ağına dahil edilmesi için 14 Mart 2022 tarihinde yapılan başvurunun olumlu sonuçlandığı açıklandı. Böylece doğal güzelliğe, bitki örtüsü ve canlı çeşitliliğine sahip Gediz Deltası, Birding Places portalında kesinlikle görülmesi gereken önemli kuş gözlem merkezleri arasındaki yerini aldı.

Başkan Gümrükçü: "Gediz Deltasını tüm dünyaya tanıtacağız"

Çiğli’yi ve sahip olduğu değerleri ulusal ve uluslararası mecrada tanınır kılmak için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğlimiz sahip olduğu doğal değerler açısından önemli bir potansiyele sahip. Yıllardır göz ardı edilen bu potansiyeli kentimizin marka değerine katkı sağlayacak şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz. Bu çerçevede, İzmir Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde başlatılan ‘Gediz Deltası Dünya Doğal Mirası Olsun’ çalışmalarına destek veriyoruz. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve İzmir Ekolojik Denge Derneği ile imzaladığımız ‘Yaşasın Gediz Temiz Su Temiz Gıda’ protokolü çerçevesinde su verilerini bilimsel olarak inceliyor ve canlı popülasyonunu korumaya çalışıyoruz. Son olarak, Gediz Deltası için uluslararası mecrada kuş gözlemcileri tarafından saygın kabul edilen Birding Places ağına başvurduk. Başvurumuz incelendi ve kabul edildi” dedi.

“Kent ekonomimiz büyüyecek”

Gediz Deltasının kent ekonomisi açısından da bir şans olduğunu vurgulayan Başkan Gümrükçü, “Bu platform sayesinde milyonlarca insan Gediz Deltasından haberdar olacak. Gediz Deltasını gezmek için gelen turistler Çiğli’de konaklayacak. Kaldıkları süre boyunca yapacakları harcamalarla esnaflarımıza katkı sağlayacak. Yerli ve yabancı turistler deltanın hemen yanı başında bulunan Kaklıç Köyü’nde projelendireceğimiz sanat köyümüzü de gezme imkanı bulacak. Sanat atölyelerinde üretilen eserleri ve bölge halkının el emeğiyle ürettiği ürünleri satın alabilecek. Bu durum kısa vadede kendi kendisine yeten, uzun vadede ise artı değer sağlayacak ekonomik bir döngü oluşturacak. Gediz Deltası ile ilgili bundan sonraki hedefimiz UNESCO Dünya Doğal Mirası listesine girmesi. Çiğli Belediyesi olarak, bu bağlamda üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Birding Places nedir?

Dünya üzerindeki kuş türleriyle ilgili araştırmalarda bulunan; bilim insanı, fotoğrafçı ve gezginlerin, kuş gözlem merkezlerinin; yapısı, iklimi, bitki örtüsü, bünyesinde bulunan kuşlar, bulunduğu şehirler ve o bölgede alabilecekleri hizmetler hakkında bilgi edinebileceği popüler bir bilgi platform olarak biliniyor.