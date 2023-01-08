Geçmişten geleceğe köprü oldu

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencisi Halenur Davulcuoğlu, İzmir’in en eski ticaret merkezi olan Kemeraltı Çarşısı’nda atıl haldeki tarihi köşke yeniden işlevsellik kazandırması için düzenlenen tasarım yarışmasında birinci oldu.

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü son sınıf Halenur Davulcuoğlu, Kemeraltı’nın tarihi dokusunun devamını sağlamak ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması adına faaliyetlerini sürdüren İMECE Craft HUB adlı sosyal topluluğun, ‘Sanat ve Zanaat Odaklı Girişimcilik Merkezi İç Mekan Tasarımı Fikir Yarışması’na katıldı. Mülkiyeti Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş.’ye (TARKEM) ait olan binanın fikri tasarım yarışmasına Türkiye’nin dört bir yanından mimarlık ve iç mimarlık öğrencileri katıldı. Yarışmada, 19. yüzyılın sonlarında yapıldığı tahmin edilen ve 1970 yılında dönemin İzmir Belediyesi tarafından tescil edilen tarihi köşke yeniden işlevsellik kazandıracak 41 farklı fikri tasarım projesi yer aldı. Halenur Davulcuoğlu’nun geçmişle geleceği birbirine bağlayan ve köprüden ilham aldığı tasarımı, yarışmada birinci oldu.

3 günde hazırladı

Tasarımının ana fikrini ‘Tecrübe ve gençliğin buluşması’ olarak belirleyen Davulcuoğlu, “Projenin, tarihi binaya yeniden işlevsellik kazandıracak olması beni çok heyecanlandırdı. Yarışmadan, son başvuru tarihine birkaç gün kala haberdar oldum. 3 günde projemi hazırlayıp teslim ettim. Nesiller arası bağı nasıl kurabileceğimi düşünerek projeye başladım. Bölgede çok fazla zanaatkar var. Cam üfleme sanatı, terlik, ayakkabı tasarımı yapanlar, dokumacıların yoğun olduğu bir bölge. Çocukluğumdan bu yana hep zanaatkarlardan eğitim almak istedim. Kendimden yola çıkarak bu binanın, zanaatkarların tecrübesi ile bu meslekleri öğrenmek isteyen gençlerin enerjisinin arasında köprü olmasını istedim. Bu nedenle yapının tam ortasına bir ‘köprü’ tasarladım. Kültürel mirasın nesilden nesile aktarılması için var olanı yenilemek çok hoşuma gidiyor. Böyle bir yarışmada birinci olmak çok mutlu etti. Hayalim çok iyi bir iç mimar olabilmek” diye konuştu.