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Gaziemirli sporcular madalyaları topladı

Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, yıl boyunca katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda 10 kupa, 25 altın, 31 gümüş ve 30 bronz olmak üzere toplam 86 madalya kazandı.

İZMİR 31.12.2020, 10:18
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Gaziemirli sporcular madalyaları topladı

Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, yıl boyunca katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda 10 kupa, 25 altın, 31 gümüş ve 30 bronz olmak üzere toplam 86 madalya kazandı.

Gaziemir Belediyesi, Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında hem çocukların hem de yetişkinlerin kaliteli ve sağlıklı zaman geçirebilmeleri için 21 farklı branşta spor kursları düzenliyor. Belediyenin kursları sayesinde sporla tanışan çocuklar, eğitmenlerin yönlendirmesiyle yeteneklerine en uygun dalda kendini geliştiriyor. Profesyonel spor hocalarından, ilgi duydukları spor dalında temelden başlayarak eğitim alan, sportif becerilerini geliştiren çocuklar ve gençler katıldıkları spor müsabakalarında birçok dereceye imza atıyor. Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün yeşil beyazlı formasıyla ve milli takımla birlikte turnuvalara katılan sporcular 2020 yılında 10 kupa, 25 altın, 31 gümüş ve 30 bronz olmak üzere toplam 86 madalya kazandı.

Taekwondonun yıldızları

Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun düzenlediği 7. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda (Turkish Open 2020) ter döken Gaziemir Belediyesinin Taekwondo Antrenörü Volkan Yalçınkaya, uluslararası şampiyon oldu. Kariyerinde dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Volkan Yalçınkaya, Dünya Taekwondo Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek. Yalçınkaya, Türkiye Taekwondo Milli Takımı’yla birlikte uluslararası arenada yeni şampiyonluklara imza atmayı hedefliyor. 7. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda 3’lü senkron takımı olarak mücadele veren belediye sporcuları Ufuk Berk Bayraktar, Dağhan Berberler ve Bedir Omma; poomse kategorisi senkron yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu. Turnuvada, Türkiye Taekwondo Milli Takımı adına ter döken belediye sporcuları, aldıkları bu dereceyle milli takımdaki yerlerini sağlamlaştırdı. Milli sporcular, uluslararası organizasyonlarda ay yıldızlı formayla ülkemizi temsil edecek.

Gaziemir’in amazonları

Atletizm Süper Ligi’nde İzmir’i temsil eden tek kadın atletizm takımı olan Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı, ligi beşinci sırada tamamladı. Belediye takımı yeni sezonda da aynı ligde mücadele etmeye hak kazandı. Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı, 2020-2021 sezonunda da ligde İzmir’i temsil eden tek takım olacak. Yeni sezonda hedef büyüten belediyenin kadın atletizm takımı sezon hazırlıkları için idmanlarını düzenli olarak sürdürüyor. Atletizm takımının sporcuları bireysel olarak mücadele verdikleri turnuvalarda da büyük başarılara imza attı. Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası’nda 1500 ve 800 metrede Türkiye şampiyonluğu kazanan Rahime Tekin, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda 1500 metrede Balkan üçüncülüğü derecesini kazandı. Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda koşan Rahime Tekin, 800 metre koşusunda rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu, 1500 metre kategorisinde de Türkiye ikincisi oldu. İsmail Akçay Yol Koşusu’nda U20 kategorisinde mücadele eden Rahime Tekin, U20 kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonluğuna imza attı. Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası’nda ter döken belediyenin diğer sporcusu Merve Yıldırım ise 400 metrede ülke üçüncüsü oldu. Belediye atleti Dilan Atak ise Atletizm Köprübaşı Dağ Koşusu Şampiyonası’nda Türkiye ikincisi oldu.

Altın raket kortları dar etti

Belediyenin tenis sporcusu Pelin Çolak, Tennis Europe kapsamında düzenlenen kategori 3 Tennis Organisation Cup Turnuvası’nda tek kızlarda ikinci olurken, çift kızlarda ise partneri Zeynep İlker ile şampiyonluğa ulaştı. Çolak, Büyükler Haftasonu Tenis Turnuvası ve 16 Yaş Haftaiçi Tenis Turnuvası’nda birincilik kazandı. Belediyenin güreş takımı da katıldıkları müsabakalarda rakiplerine minderi dar ederek birçok başarı elde etti. Belediye sporcuları diğer branşlarda da katıldıkları bölge ve il şampiyonalarından birçok dereceyle döndü.

“Sporcularımız başarılarıyla gururumuz oldu”

“Ben, sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim” diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yoldan yürüyerek spor alanında önemli çalışmalara imza attıklarını ve düzenledikleri spor kurslarında şampiyon sporcular yetiştirdiklerini belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, şunları söyledi: “21 branşta, uzman antrenörler eşliğinde düzenlediğimiz spor kurslarımızda sporla tanışan çocuklar, eğitmenlerin yönlendirmesiyle yeteneklerine en uygun dalda kendini geliştiriyor. Profesyonel spor hocalarından ilgi duydukları spor dalında temelden başlayarak eğitim alan, sportif becerilerini geliştiren çocuklar ve gençler, sporda birçok başarıya imza atıyor. Antrenörlerimizin keşfettiği yetenekli sporcularımız, Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü formasıyla ve milli formayla katıldıkları turnuvalarda ulusal ve uluslararası dereceler kazanıyor. Sporcularımız elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabartıyor.”
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