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Gaziemir’in parkları yenileniyor

Gaziemir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Şehit Er Gökhan Küçükyoldaş Parkı, Galip El Ensari Camii’nin yanındaki park, Şehit Er Mehmet Şanlı Parkı ile Yumoş Parkı yenilendi.

İZMİR 27.12.2021, 11:48
Gaziemir’in parkları yenileniyor

Gaziemir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Şehit Er Gökhan Küçükyoldaş Parkı, Galip El Ensari Camii’nin yanındaki park, Şehit Er Mehmet Şanlı Parkı ile Yumoş Parkı yenilendi.

Gaziemir Belediyesinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında eskiyen parklarda yenileme yapıldı. Parklarda yürütülen çalışmalar kapsamında kullanılamaz durumda olan oyun ve spor grupları yenilendi, oyun ve spor alanlarının zemini kauçuk kaplandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla parklar daha konforlu ve güvenli oldu.

Sevgi Yolu artık daha yeşil

Belediyenin Sevgi Yolu’nda 3. etapta, Şehit Er Gökhan Küçükyoldaş Parkı’nı da kapsayan 3 bin 500 metrekare büyüklüğündeki alanda yürüttüğü çalışma kapsamında, bölge tamamen yenilendi. Çalışmalar kapsamında yeşil alanlar artırılarak bin 800 metrekareye çıkarıldı. Yeşil alanlara çınar ve manolya ağaçları ile bitki dikimi yapıldı. Ağaçlandırma ve alt yapı çalışmalarının ardından yeşil alanlara rulo çim serimi yapıldı. Çalışmalar kapsamında oluşturulan 420 metrekarelik çocuk oyun alanının zemini kauçukla kaplandı. Alana akasya ağacından yapılan oyun gruplarının montajı yapıldı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Sevgi Yolu 3. Etap, beton yapısından kurtularak yemyeşil bir görünüme kavuştu.

Emrez Mahallesi’nde Galip El Ensari Camii’nin yanındaki bin 250 metrekare büyüklüğündeki parkta yürütülen çalışmalar kapsamında, 220 metrekare büyüklüğündeki çocuk oyun alanı kauçukla kaplandı, eskiyen oyun gruplarının yerine de yenilerinin montajı yapıldı.

Aktepe Mahallesi’nde Şehit Er Mehmet Şanlı’nın adının yaşatıldığı bin 200 metrekare büyüklüğündeki parkta yapılan yenileme çalışmaları kapsamında, 230 metrekarelik oyun alanı ve spor alanı kauçukla kaplandı. Parktaki eskiyen oyun grupları sökülerek yeni oyuncaklar konuldu. Parktaki spor aletlerinin de tamir ve bakımı yapıldı, eskiyenler yenileriyle değiştirildi.

Toplam alanı 750 metrekare olan Dokuz Eylül Mahallesi’ndeki Yumoş Parkı’nın da 240 metrekarelik oyun alanı kauçukla kaplandı, oyun grupları yenilendi. Gazi Mahallesi’ndeki Şehit Jandarma Komando Çavuş Ümit Akdağ Parkı’nda da ikinci bir oyun alanı oluşturuldu. 155 metrekare büyüklüğündeki yeni oyun alanının zemini kauçukla kaplandı ve ahşap oyun gruplarının montajı yapıldı.

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