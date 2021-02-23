Gaziemir’in festival alanı yeni yüzüne kavuştu

Gaziemir Belediyesi; festival, konser ve milli bayram kutlamaları gibi açık hava etkinliklerine ev sahipliği yapan 5 dönüm büyüklüğündeki festival alanını yeniledi.

Gaziemir’in adının dünyada duyulmasını sağlayan Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği’nin düzenlendiği festival alanı yenilendi. Milli bayram kutlamaları, tiyatro, konser, sinema gösterimi gibi açık hava etkinliklerine ev sahipliği yapan festival alanında zemin rehabilitasyonu yapıldı. Gaziemir Belediyesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında alanın drenaj sistemi, otomatik sulama sistemi ve çimleri yenilendi.

Gaziemirlilerin yaz aylarında buluşma noktaları arasında yer alan alanın yıpranan çimleri kaldırıldı. Çalışmalar kapsamında, kullanım süresi dolduğu için verimli çalışmayan drenaj sistemi ve otomatik sulama sistemi de yenilendi. Alanda yürütülen alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından çim serim işlemi yapıldı. Çim seriminin tamamlanmasıyla festival alanı yeni yüzüne kavuştu. Alan, pandemi döneminin sona ermesinin ardından tekrar vatandaşların hizmetine sunulacak.