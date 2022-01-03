Gaziemir’e yeni taşıt üst geçidi geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gaziemir Hava Eğitim Yolu’nda İZBAN hattı üzerindeki trafiğe kapalı hemzemin geçidin yerine yeni taşıt üst geçidi yapacak. Sarnıç Köprüsü’ndeki trafik yoğunluğunu azaltacak üst geçit için 6 Ocak’ta ihaleye çıkılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Adnan Menderes Havalimanı, Ege Serbest Bölgesi ve önemli alışveriş merkezlerinin ulaşım aksı üzerindeki Gaziemir’de ulaşımı rahatlatmak için kolları sıvadı. Büyükşehir, yapacağı taşıt üst geçidi ile Akçay Caddesi’nden Sarnıç’a bağlantı sağlayacak alternatif bir ulaşım yolu oluşturacak. Taşıt üst geçidi için 6 Ocak’ta ihaleye çıkılacak.

Yüksekliği 6,5 metre

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan projeye göre, Gaziemir’in Dokuz Eylül Mahallesi’nde yer alan Hava Eğitim Yolu üzerindeki trafiğe kapalı hemzemin geçit yerine taşıt üst geçidi yapılacak. Yaklaşım rampaları dahil 200 metre uzunluğunda olacak taşıt üst geçidi, 6 köprü ayağı üzerinde inşa edilecek ve yüksekliği 6,5 metre olacak. Bağlantı yolları da yapılacak üst geçit bir geliş, bir gidiş olarak hizmet verecek. Geçidin tamamlanması ile birlikte Akçay Caddesi’nden İZBAN hattı üzerinden de Sarnıç bölgesine ulaşım sağlanacak. Sarnıç köprüsündeki trafik yoğunluğu azalacak ve sürücüler daha kısa sürede Sarnıç’a ulaşacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak inşaat 7 ayda bitecek.