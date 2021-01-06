Gaziemir’de kamusal alanlar genişliyor

Kamusal alanları genişleterek halkın ucuz hizmet alabileceği tesisler açmayı amaçlayan Gaziemir Belediyesi, işletme hakları özel şirketlere verilen ve sözleşmelerinin süresi biten belediye taşınmazlarından kiracıların yasal yollarla tahliye işlemlerine devam ediyor. Son olarak yargı süreci belediye için olumlu sonuçlanan Sevgi Yolu’ndaki belediye mülkünden de kiracı tahliye edildi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Başkan Yardımcıları Necati Kırmaz, Ferdağ Yiğit, Belediye Meclis Üyesi Ali Ekber Sarıgül ve Fen İşleri Müdürü Murat Dalkıran ile birlikte kiracısı tahliye edilen tesiste incelemelerde bulundu.

Sağlıklı ve kaliteli hizmet

Sözleşme süresi dolan kiracıları belediye tesislerinden yasalara dayanarak tahliye edip bu yerleri belediye olarak işletme kararı aldıklarını dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Sevgi Yolu’nda bulunan belediye tesisinde yenileme projesi yaptıktan sonra tesisi yurttaşların hizmetine sunacaklarını vurgulayarak “Halkın yararını gözeterek hizmet verecek belediye işletmeleri açmak istiyoruz. Bu yüzden hukuk kurallarına dayanarak süresi dolan kiracılarımızı yasal çerçeve içerisinde tahliye ediyoruz. Kamusal alanları genişleterek halkın sağlıklı ve ucuz hizmet alabileceği tesisler açma hedefiyle çıktığımız yolda, işletme hakları özel şirketlere verilen ve kira sözleşmelerinin süresi biten tesislerimizi belediye bünyemize katmanın gururunu yaşıyorum. Sevgi Yolu’nda bulunan belediye mülkündeki kiracı da yargı yoluyla tahliye edildi. Tesisimizde gerekli tadilat çalışmalarını yaptıktan sonra burayı belediye olarak biz işleteceğiz. Tesisimizin hizmete girmesiyle Gaziemirliler sağlıklı ve temiz gıdaya, ucuz ve kaliteli hizmete ulaşacak” dedi.

Kısa süre içinde hizmete girecek

Gaziemir’de yaya trafiğinin en yoğun olduğu alanların başında gelen Sevgi Yolu’ndaki belediye tesisi, Gaziemir Belediyesi tarafından işletilecek. Vatandaşlar, proje çalışmalarına başlanan mekânın hizmet vermeye başlamasıyla sağlıklı ve kaliteli hizmetle tanışacak. Kafeterya olarak hizmet verecek tesis; güne iyi bir kahvaltıyla başlamak, bir fincan çay eşliğinde sevdikleriyle sohbet etmek, yaz akşamlarında açık havada zaman geçirmek isteyenlerin vazgeçilmezi olacak. Tesis kısa süre içinde hizmet vermeye başlayacak.