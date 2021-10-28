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Gaziemir’de “Cumhuriyet ve Atatürk’e Giden Süreç” konferansı

Gaziemir Belediyesinin düzenlediği, Prof. Dr. Hasan Mert’in konuşmacı olarak katıldığı “Cumhuriyet ve Atatürk’e Giden Süreç” konferansında konuşan Başkan Halil Arda, Atatürk’ü unutturmaya, cumhuriyetin değerlerini yok etmeye çalışanlar bunu asla başaramayacaklar” dedi.

İZMİR 28.10.2021, 12:52
Gaziemir’de “Cumhuriyet ve Atatürk’e Giden Süreç” konferansı

Gaziemir Belediyesinin düzenlediği, Prof. Dr. Hasan Mert’in konuşmacı olarak katıldığı “Cumhuriyet ve Atatürk’e Giden Süreç” konferansında konuşan Başkan Halil Arda, Atatürk’ü unutturmaya, cumhuriyetin değerlerini yok etmeye çalışanlar bunu asla başaramayacaklar” dedi.

Gaziemir Belediyesinin düzenlediği ve bir hafta süren Cumhuriyet Bayramı kutlamaları panel ve konserle devam etti. Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen “Atatürk ve Cumhuriyet’e Giden Süreç” panelinde Prof. Dr. Hasan Mert, Gaziemirli vatandaşlarla bilgilerini paylaştı. Konferansın sonunda Prof. Dr. Hasan Mert’e anı objesi vererek teşekkür eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Bugün güzel bir panelle hocamızın bilgileri eşliğinde tarihimizi bir kez daha hatırladık. Tarihimiz unutturulmaya çalışılıyor. Mustafa Kemal unutturulmaya çalışılıyor. Cumhuriyet değerleri yok edilmeye çalışılıyor ama biz buna asla müsaade etmeyeceğiz. Asla başaramayacaklar” diye konuştu.

“Halk, aradığı lideri bulmuştu”

Prof. Dr. Hasan Mert; Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, cumhuriyet yönetimine ve hanedanlık düzeninden seçimle işbaşına gelen idari sisteme nasıl geçildiği ve bu süreçte Atatürk’ün rolünü anlattı. Türk milletinin kendisine liderlik edecek kişide belli özellikler aradığını ifade eden Hasan Mert, “Bu özelliklerin birincisi cesarettir. Lider cesur olacak, kahraman olacak. Mesela taarruz ederken en önde mücadele eden kişi cesurdur. İkinci özellik feraset sahibi olmalı yani geleceği görmelidir. Lider, olayların akışına bakarak sebep sonuç ilişkisi kurup ve analiz edip doğru yolu seçmelidir. Lider; cömert, adil, eğitimli olmalıdır. En önemlisi lider, kut, yani uğur sahibi olmalıdır. Bu doğuştan gelen bir özelliktir. Bu özellikler Mustafa Kemal Atatürk’te vardı” diye konuştu. Okul döneminden başlayarak Mustafa Kemal Atatürk’ün başarılarını anlatan Hasan Mert, şunları söyledi: “Atatürk 1907 yılında ‘yönetim şeklini değiştirmeliyiz’ diyor. Ardından savaşlar başlıyor. Çanakkale Savaşı’nda Mustafa Kemal adı parlıyor. Türk milletini çok iyi tanıyan Atatürk, her cephede askerlerle birlikte en önde yer alıyor. Cephede aldığı başarılar sonrasında Mustafa Kemal tüm Anadolu’da tanınıyor. Halk aradığı kutlu kişiyi, lideri bulmuştu.”

“Türk halkı cumhuriyetçiydi”

Türk milletinin yapısına en uygun yönetim şeklinin cumhuriyet olduğunu savunan Hasan Mert, “Türk milleti olgun bir şekilde binlerce yıllık tarihini değiştiren bu karara gayet sıcak yaklaştı. Padişahlıktan cumhuriyet sistemine geçişi olgunlukla karşıladı. Bu konuda ben şöyle düşünüyorum; Türk halkı cumhuriyetçiydi. Genlerinde bu vardı. Bir lider çıktı, cumhuriyeti ilan etti ve halk da bunu kabul etti” ifadelerini kullandı. “Cumhuriyete giden yol, uzun yıllar süren bir süreçti” diyen Hasan Mert sözlerini şöyle tamamladı: “Atatürk’ün attığı adımların, aldığı kararların zamanlaması son derece önemlidir. Atatürk’ün inkılâplarının hepsi bir birini tamamlıyor. Aldığı kararlarla geleceğe yön veren liderdir Atatürk. Yüz yılın ötesini gören bir liderdir. Tarihi çok iyi okuyan bir liderdir.”

“Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konseri

Konferansın ardından Gaziemir Belediyesi Türk Müziği Korosu, “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konserinde sahneye çıktı. Sanat Yönetmeni Ali Hikmet Gökçen yönetiminde sahne alan koro, Atatürk’ün sevdiği ve Atatürk için bestelenen ezgileri seslendirdi.

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