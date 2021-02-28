Gaziemir’de 2 günde 480 ton moloz toplandı

Gaziemir Belediyesi, 2 gün içinde ilçedeki ormanlık alan ve boş arsalardan yaklaşık 480 ton molozu kaldırdı.

Gaziemir Belediyesi; ormanlık alanlar, boş arsalar ve yol kenarları başta olmak üzere ilçenin çeşitli noktalarına gelişigüzel ve kaçak olarak dökülen molozları toplayarak çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçiyor.

Belediye ekipleri, 2 gün içinde Aktepe Mahallesindeki boş araziden 28 kamyon moloz, Beyazevler Mahallesindeki ormanlık alandan ise 12 kamyon moloz topladı. Toplanan 40 kamyon moloz, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin belirlediği moloz döküm alanına taşındı. Yoğun bir çalışma sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğaya bırakılan yaklaşık 480 ton molozu kaldırdı.

Kaçak dökülen molozları toplayan belediye ekipleri aynı zamanda ev ya da iş yerlerinde yapılan tadilatlardan sonra ortaya çıkan molozların sokakları ve doğayı kirletmesini önleyip vatandaşların işlerini kolaylaştırmak için molozları yurttaşların adresinden alıyor. Bu sistemle evinde tadilat yapacak vatandaşlar önceden randevu alıp evlerinin önüne bırakılan konteynere moloz çuvallarını koyuyor, ekipler de inşaat atıklarını moloz toplama alanına taşıyor. Molozlarını belli bir ücret karşılığında randevulu sistemle kaldırtmak isteyen vatandaşlar, 0 232 999 0 251 numaralı santral numarasından dahili 1162’yi çevirerek talepte bulunabiliyor.

“Molozları doğaya atmayın, ekiplerimize teslim edin”

Ormanlık alanlar başta olmak üzere ilçenin birçok noktasına kaçak olarak moloz döküldüğünü dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Ekiplerimiz çevre ve görüntü kirliliğinin önlenmesi konusunda titiz bir çalışma yürütüyor. Kaçak yollarla ormanlarımıza ve boş alanlara dökülen molozları toplayarak doğanın katledilmesinin önüne geçiyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Ormanlarımızı, doğamızı hep birlikte korumalıyız. Belediyemiz küçük bir ücret karşılığında molozları adresinizden alıyor. Evlerinizde yaptığınız tadilat sonrası ortaya çıkan molozları doğaya bırakmak yerine belediye ekiplerimize teslim edin” dedi.