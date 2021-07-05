Gaziemir Cumhuriyet Semt Evleri’nde yaz kursları başlıyor

İzmir’de, Gaziemir Belediyesinin kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif yer almaları için hizmet verdiği Cumhuriyet Semt Evleri’nde kurs kayıtları başladı. 30 Haziran’da başlayan kurs kayıtları 7 Temmuz’da son bulacak.

Cumhuriyet Semt Evleri’nde bu yaz; kat’ı sanatı, mum, sabun, takı, örgü, sepet örgücülüğü ve karma alanlarında kurslar verilecek. Kurslara katılmak isteyenler, kimlik fotokopileri ile birlikte mahallelerinde bulunan semt evini ziyaret ederek kayıt yaptırabilecek.

Kurslarda; sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizlik kuralları başta olmak üzere pandemi kurallarına uyulacak. Salgın nedeniyle sınıf mevcudunun sınırlı tutulacağı kurslarda, kursiyerlere HES kodu sorgulaması yapılacak. Semt Evlerinin düzenli olarak dezenfekte edileceği, derslerden sonra dersliklerinde havalandırılacağı aktarıldı.

Kadınları kurslara katılmaya davet eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Kadınlar hayata katılıp, gülümsediği müddetçe Gaziemir’de o kadar mutlu olacaktır. Biz biliyoruz ki; bir kentte kadınlar ne kadar mutlu olurlarsa yetiştirecekleri nesiller de o kadar mutlu olur ve geleceğe umutla bakar. Bu kapsamda güzel ilçemizdeki kadınların mutlu ve güçlü olmaları için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren canla başla çalışıyoruz" dedi.

Hangi mahallede hangi kurs var?

Gazi Mahallesi Cumhuriyet Semt Evi’nde kat’ı sanatı, mum, sabun, takı ve örgü; Aktepe Mahallesi Cumhuriyet Semt Evi’nde karma; Dokuz Eylül Mahallesi Cumhuriyet Semt Evi’nde kat’ı sanatı ve sepet örgücülüğü; Yeşil Mahallesi Cumhuriyet Semt Evi’nde takı, sepet örgücülüğü, örgü, kat’ı sanatı; Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Semt Evi’nde takı, örgü; Beyazevler Mahallesi Cumhuriyet Semt Evi’nde karma; Zafer Mahallesi Cumhuriyet Semt Evi’nde kat’ı sanatı ve sepet örgücülüğü kursları düzenlenecek. Kurslar ile ilgili detaylı bilgiye 0 (232) 999 0 251 - 1201 dahili numaralı hattan ulaşılabilecek.