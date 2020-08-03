Gaziemir Belediyesinden üniversite adaylarına tercih desteği

Gaziemir Belediyesinin dar gelirli öğrencilere ücretsiz eğitim hizmeti verdiği Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursunda (GAZİDEK), üniversite tercihi yapacak öğrencilere danışmanlık hizmeti verilecek.

Üniversiteye başlayacak öğrenciler, Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursunu ziyaret ederek rehber öğretmenlerden destek alabilecek. Öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda aldıkları puana göre rehber öğretmenlerin desteğiyle kendilerine uygun okulları belirleyebilecek. Gaziemir’de ikamet eden üniversite adayı tüm öğrenciler, 6 Ağustos’ta başlayıp 14 Ağustos’a kadar sürecek olan tercih danışmanlığı hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek. Danışmanlık hizmeti almak isteyen öğrencilere GAZİDEK Ana Kurs Merkezinde hafta içi her gün 08.30-17.30 saatleri arasında randevuyla hizmet verilecek. GAZİDEK Ana Kurs Merkezindeki öğretmenlerle birlikte kendilerine uygun okulları belirlemek isteyen öğrenciler, 0232 251 85 12 numaralı telefonu arayarak randevu alabilecek.