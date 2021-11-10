Gaziemir Belediyesinden duygulandıran 10 Kasım filmi

Gaziemir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83. yılı anısına bir film hazırladı. Filmde, “Biz sadece 10 Kasım’da dururuz” mesajı verildi.

Gaziemir Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83. yılı anısına duygusal bir film hazırladı. “Biz sadece 10 Kasım’da dururuz” mesajıyla belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan filmde, vatandaşların saygı duruşuna geçtiği sahneler yer alıyor. Belediye çalışanları ile Gaziemirli yurttaşların görüntülerinin yer aldığı filmde, günlük yaşamına devam eden; kahveci, perdeci, fotoğrafçı, esnaf, belediye personeli ve öğretmen ile öğrenciler günlük işlerine devam ederken sirenlerin çalmasıyla bir anda saygı duruşuna geçiyor. Filmin sonunda “Biz sadece 10 Kasım’da dururuz. Açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğimize ant içeriz” mesajı da yer alıyor.

Filmin hazırlanmasına katkı koyan herkese teşekkür eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, bedenen aramızdan ayrılışının 83. yılında büyük bir özlemle anıyorum. Atatürk’ün açtığı çağdaşlık yolundan yorulmadan yürüyen bizler, bir tek 10 Kasım’da saat 9’u 5 geçe dururuz. Sonsuz bir saygıyla! Atatürk sevdamız hiç bitmeyecek, O’nun devrimleri hep yaşayacak” diye konuştu.