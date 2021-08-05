Gaziemir Belediyesinde tasarruflu hizmet

Gaziemir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Makine İkmal Birimi, belediyeye ait 134 aracın tamir ve ağır bakımını yapıyor. Ekip, burada yaptığı bakımlar sayesinde belediyenin önemli oranda tasarruf yapmasını sağlıyor.

Gaziemir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Makine İkmal Birimi’nde çalışan 19 personel, belediyeye ait tüm araçların teknik bakım, onarım, tamir ve ağır bakım işlemlerini yapıyor. Sadece yüzde 20’lik kısımda garantisi devam eden araçlar, yetkili servislere gönderiliyor. Bu hizmet sayesinde yaklaşık 2,5 yılda ortalama 2 milyon 500 bin liralık tasarruf yaptıklarını belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Burada arkadaşlar çok emek veriyorlar. Halkın bir kuruş parasını savurmamak için canla başla çalışıyorlar. Belediyemize ait tüm araçları burada tamir ettirip bakımlarını yapıyoruz. Dışarıdan bu hizmeti almaya kalksak fahiş fiyatlara mal olacak, kendi ekiplerimizle yapınca büyük tasarruf sağlıyoruz” dedi.