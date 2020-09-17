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Gaziemir Belediyesinde HES kodu dönemi

KORONA VİRÜSÜ İLE MÜCADELE ÖNLEMLERİNİ ARTIRAN GAZİEMİR BELEDİYESİ, HES KODU SORGULAMA SİSTEMİNİ UYGULAMAYA BAŞLADI. BU KAPSAMDA, BELEDİYENİN HİZMET NOKTALARINI ZİYARET EDECEK VATANDAŞLARA HES KODUNUN SORULACAĞI, HES KODU OLMAYANLAR VE SORGULAMAYA GÖRE RİSKLİ OLDUĞU BELİRLENENLERİN BİNAYA GİREMEYECEĞİ BELİRTİLDİ.

İZMİR 17.09.2020, 12:48
Gaziemir Belediyesinde HES kodu dönemi

Korona virüsü ile mücadele önlemlerini artıran Gaziemir Belediyesi, HES kodu sorgulama sistemini uygulamaya başladı. Bu kapsamda, belediyenin hizmet noktalarını ziyaret edecek vatandaşlara HES kodunun sorulacağı, HES kodu olmayanlar ve sorgulamaya göre riskli olduğu belirlenenlerin binaya giremeyeceği belirtildi.

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla birlikte, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişte HES kodu sorulması uygulaması bir bir hayata geçiyor. Gaziemir Belediyesi de alınan kararı uygulamaya başlarken, bundan sonra belediyenin hizmet noktalarını ziyaret edecek vatandaşlara HES kodunun sorulacağı bildirildi. HES kodu olmayanlar ve sorgulamaya göre riskli olduğu belirlenenlerin ise binaya giremeyeceği aktarıldı.

HES kodu nasıl alınır?

HES kodu, ’Hayat Eve Sığar’ mobil uygulaması üzerinden ’HES Kodu İşlemleri’ bölümüne girilerek alınabilecek. ’HES Kodu İşlemleri’ bölümüne girildikten sonra ’HES Kodu Oluştur’ butonu tıklanarak ve kod kullanım süresi seçildikten sonra kod oluşturulabilecek.

HES kodu ayrıca, SMS yöntemiyle de alınabiliyor. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, "HES" yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılarak 2023’e SMS olarak atılması gerekiyor. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak.

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