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Gaziemir AKM yenileniyor

Gaziemir Belediyesinin kültür-sanat etkinliklerine 1998 yılından beri ev sahipliği yapan, ilçenin sanat üssü Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi yenileniyor. Belediyenin hazırladığı yenileme projesiyle kültür merkezi yepyeni bir görünüme kavuşacak.

İZMİR 02.11.2021, 10:02
Gaziemir AKM yenileniyor

Gaziemir Belediyesinin kültür-sanat etkinliklerine 1998 yılından beri ev sahipliği yapan, ilçenin sanat üssü Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi yenileniyor. Belediyenin hazırladığı yenileme projesiyle kültür merkezi yepyeni bir görünüme kavuşacak.

Gaziemir Belediyesinin hazırladığı yenileme projesi kapsamında, Gaziemir Atatürk Kültür Merkezinin içi ve dışı yenileniyor. Uzun yıllardır Gaziemir’de düzenlenen konser, tiyatro, panel gibi etkinliklere ev sahipliği yapan, belediyenin kültür-sanat kurslarının düzenlendiği Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi, yenilemenin ardından modern bir görünüme kavuşacak. Kültür merkezini ziyaret eden Belediye Başkanı Halil Arda, aralıksız devam eden yenileme çalışmalarını denetledi.

Modern bir kültür merkezi

Çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi alan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla kültür merkezinin modern bir görünüme kavuşacağının ve daha işlevsel olacağının altını çizdi. Çalışmalar kapsamında binanın fiziki yapısını engellilerin kullanımına uygun hale getirerek yapıdaki önemli bir eksikliği de gidereceklerini vurgulayan Başkan Arda, “İlçemizde düzenlenen kültür-sanat etkinliklerine 1998 yılından bu yana ev sahipliği yapan Atatürk Kültür Merkezi, geçip giden yıllar karşısında çok yıprandı. Kültür merkezimizi günümüz koşullarına uygun hale getirmek için tadilat projesi hazırladık. Bu proje kapsamında, kültür merkezimizi baştan sona yeniliyoruz. Yeni teknoloji kullanılan cihazlarla donatacağımız kültür merkezimizde, sanatçıları ve sanatseverleri daha modern ve işlevsel bir salonda ağırlayacağız” diye konuştu.

Yeni teknoloji cihazlar

Kültür merkezinin Nazım Hikmet’in adını taşıyan sahnesi çalışmalar kapsamında yenileniyor. Otomatik perde sisteminin kurulacağı sahne, yeni teknoloji kullanılan ses ve ışık sistemleriyle donatılacak. Bugüne kadar birçok ünlü ve amatör sanatçının sahne aldığı kültür merkezinin salonu da günümüz teknolojisiyle yeniden dizayn edilecek. 360 seyirci kapasiteli salonun koltukları yenileriyle değiştirilecek. Salonun duvarları ve tavanı akustiği sağlamak için özel panellerle kaplanacak. Kültür merkezinin ses ve ışık odaları da yenilenecek. Merkezin kulisleri de sanatçıların ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına özel olarak tasarlanacak. Merkezin giriş katında yer alan fuaye alanı, etkinliklere ev sahipliği yapabilmesi için modern bir görünüme kavuşacak. Binanın fiziki yapısı ve sahnesi de engelli vatandaşın kullanımına uygun hale getirilecek.

Gaziemir Belediyesinin düzenlediği ve her yıl binlerce vatandaşın katıldığı kursların düzenlendiği kültür merkezinin dersliklerinde de tadilat yapılıyor. Tüm dersliklerin yenileneceği merkezde, müzik atölyesi ve dans atölyesi de oluşturulacak. Bu atölyelere ses giriş-çıkışını önlemek için özel malzemeyle ses yalıtımı yapılacak. Dış cephesinin iyileştirileceği kültür merkezinin kapı ve pencereleri yenileriyle değiştirilecek. Binaya asansör sistemi de kurulacak.

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