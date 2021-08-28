banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
14 yaşındaki çocuk ailesini katletti!
14 yaşındaki çocuk ailesini katletti!
Bireysel kredilere getirilecek sınırlamalar neler?
Bireysel kredilere getirilecek sınırlamalar neler?
Pandemide servetini 6'ya katladı
Pandemide servetini 6'ya katladı
Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu
Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu

Gaziemir, 30 Ağustos’ta kırmızı beyaza bürünecek

Gaziemir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yılı dolayısıyla vatandaşlara 5 bin Türk bayrağı dağıttı.

İZMİR 28.08.2021, 12:49
Gaziemir, 30 Ağustos’ta kırmızı beyaza bürünecek

Gaziemir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yılı dolayısıyla vatandaşlara 5 bin Türk bayrağı dağıttı.

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yılına özel bir program hazırlayan Gaziemir Belediyesi, bayrama sayılı günler kala vatandaşlara sürpriz yaptı. Gaziemir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli, ana caddelerdeki evleri ve iş yerlerini ziyaret ederek, vatandaşlara ve esnafa Türk bayrağı armağan etti.

Üzerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı 5 bin Türk bayrağı dağıttıklarını söyleyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “En büyük zaferlerimizden biri olarak şanlı tarihimizde yerini alan 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yılını, büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoruz. Bu kapsamda ana arterlerdeki evlere ve iş yerlerine Türk bayrağı dağıttık. Yurttaşlarımızı, dağıttığımız bu bayrakları evlerinin balkonlarına, iş yerlerinin camlarına asarak bayram coşkumuza ortak olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
31°
açık