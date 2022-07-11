Gama Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi’nde kazanan proje belli oldu

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) Tınaztepe Yerleşkesi’ndeki TGB-1 alanında yapacağı ‘Gama Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi için düzenlediği mimari proje yarışmasında birinci belli oldu. Farklı kullanım ve yatırım senaryolarına uyum kabiliyeti ön plana çıkan projeyi kısa sürede hayata geçirmek istediklerini söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Teknolojik gelişmenin temelinde araştırma-geliştirme ve inovasyon yatıyor. Bu noktada da araştırmacılara rahatça çalışabilecekleri ortamı sağlamak bizim en önemli görevlerimiz arasında yer alıyor. Gama Merkezimiz ile dünyada ve ülkemizde rekabetin giderek arttığı bu dönemde üniversitemizin teknolojik altyapısına güç katacak; burada oluşacak yenilikçilik ekosistemini ülkemiz adına katma değere dönüştüreceğiz” diye konuştu.

Bünyesinde 120 firmaya ev sahipliği yapan ve kent ekonomisine 10 milyon doları aşan ihracat katkısında bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı’nın (DEPARK) Tınaztepe Yerleşkesi’nde yer alan Alfa ve Beta binalarının yanına ekleyeceği Gama Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi için düzenlenen yarışmada kazanan proje belli oldu. Birçok başvurunun yapıldığı yarışmada birinciliği İki Artı Bir Mimarlık’ın projesi kazandı. Söz konusu projede; kiralanabilir alan imkânları, yerleşke siluetine katkısı, yapım, işletim ve bakım maliyetlerinin uygunluğu ile farklı kullanım ve yatırım senaryolarına uyum kabiliyeti ön plana çıktı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın da özellikle üzerinde durduğu ve her aşamasını titizlikle takip ettiği projenin çevreci ve sürdürülebilir olmasına da özel önem verildi.

“Yeni binamızı planlarken çevreci olmasına da dikkat ettik”

Gama Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi’ni planlarken ekonomik ve rasyonel çözümlere dikkat ettiklerini söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Teknolojik gelişmenin temelinde araştırma-geliştirme ve inovasyon yatıyor. Bu noktada da araştırmacılara rahatça çalışabilecekleri ortamı sağlamak bizim en önemli görevlerimiz arasında yer alıyor. Birinci seçilen projemiz yatırım senaryolarına uyum kabiliyeti ve girişimcilerin taleplerine göre esneklik sağlayabilmesiyle ön plana çıktı. Yeni binamızı planlarken çevreci olmasına da dikkat ettik. Binamız, rüzgârı kesmeyen parçalı kütle kurgusu ve gölgeli dış mekânlar üretiyor oluşuyla da Tınaztepe Yerleşkemizin yapısına uyum sağlayacak. Mimari proje yarışmasında hepsi birbirinden değerli projeler titizlikle incelendi ve birinci olan proje belirlendi” dedi.

“Önümüze koyduğumuz hedeflerin hayata geçirilmesindeki en önemli itici güç olacak”

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Tınaztepe Yerleşkesi’ndeki Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin (TGB-1) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 27 bin 631 metrekareye ulaştığını hatırlatan Rektör Hotar, “Bu karar, 250 milyon TL toplam cirosu olan ve kente 10 milyon dolar ihracat katkısı sağlayan DEPARK’ın yeni hedef ve projelere yelken açmasını sağlayacak. TGB-1 alanında hayata geçirmeyi planladığımız Gama Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi de önümüze koyduğumuz hedeflerin hayata geçirilmesindeki en önemli itici güç olacak. Gama Merkezimiz ile dünyada ve ülkemizde rekabetin giderek arttığı bu dönemde üniversitemizin teknolojik altyapısına güç katacak; burada oluşacak yenilikçilik ekosistemini ülkemiz adına katma değere dönüştüreceğiz” diye konuştu.

3 bin Ar-Ge personeli hedefimiz var

DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Özgür Özçelik ise yaklaşık 3 bin Ar-Ge personeline ev sahipliği yapması planlanan Gama Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi İzmir’e yeni bir soluk getireceğini belirterek, “ Gama için çeşitli sektörlerden birçok firma şimdiden ilgi göstermeye başladı. Gama Binaları, yerli ve milli üretime katkı sağlayacak Ar-Ge projelerinin geliştirileceği bir merkez olacak, yenilenmiş kuluçka merkezimizle daha çok girişimciye ev sahipliği yapacak. Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar önderliğinde ve ondan aldığımız cesaretle çıktığımız bu yolda çalışmalarımızı daha da hızlandırarak yeni projelere ve hedeflerle büyümeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Gama Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi

Dört farklı blok olarak İki Artı Bir Mimarlık tarafından tasarlanan Gama Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi’nde kiralanabilir alanların kullanışlı olması stratejisi ön planda tutuldu. A, B, C ve D bloklarının tamamı 46 bin 630 metrekarelik inşaat alanı olarak tasarlandı. 18 bin 265 metrekarelik kiralanabilir alana sahip olacak merkezde, 28 bin 365 metrekarelik ortak alan oluşturuldu. Güçlü kurumsal temsiliyeti ve rasyonel çözümleriyle ön plana çıkacak merkezin dört etapta tamamlanması hedefleniyor. Yenilikçi yapısıyla dikkat çekecek Gama Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi’nde paylaşımlı ofisler ve ıslak laboratuvarlar, dijital laboratuvarlar, ticari ve sosyal alanlar yer alacak. Proje planları içindeki ortak alanlarda; kuluçka merkezi, konferans salonu, toplantı salonu, sirkülasyon ve karşılaşma bölümleri, yönetim katı, sığınak ve teknik alanlar, enformel paylaşımlı etkileşim bölümleri ile restoran, kafe ve çeşitli sosyalleşme alanları bulunacak.