Fuat Edip Baksı Muhtarlığı yeni binasında

İzmir’de, Bayraklı Belediyesi tarafından inşası tamamlanan Fuat Edip Baksı Mahallesi yeni muhtarlık binasının açılışı, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal tarafından yapıldı. 26 yıl sonra yeni muhtarlık ofisinde hizmet vermeye başlayacaklarını söyleyen Muhtar Necdet Sivarioğulları, desteklerinden dolayı Başkan Sandal’a teşekkür etti.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ihtiyaç olan muhtarlık binalarının yenilenerek daha modern ve sağlıklı hale getirilmesiyle ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, Fuat Edip Baksı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Eski muhtarlığın karşısında inşa edilen ve içinde; ofis odası, mutfak, bay, bayan ve engelli tuvaletlerinin bulunduğu yeni muhtarlık binası, Covid-19 tedbirleri çerçevesinde düzenlenen bir törenle hizmete girdi. Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin pandemi ve deprem felaketi gibi zorluklara rağmen kısa sürede hazır hale getirdiği binanın açılış kurdelesini Başkan Sandal, Muhtar Necdet Sivarioğulları, belediye başkan yardımcıları ve azalar ile kesti.

"Muhtarlar demokrasinin mihenk taşlarıdır"

Başkan Sandal, her türlü ihtiyaç karşısında ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Muhtarlar, demokrasinin mihenk taşlarıdır. 6 dönemdir muhtarımız olarak sizin tecrübeleriniz, yorumlarınız bizim için önemli ve çok değerli. Olaylara yaklaşımınız, mahallemize olan katkılarınızdan dolayı biz size teşekkür ederiz. Siz daha iyilerine layıksınız. İyi ki varsınız" diye konuştu.

1994 yılından bu yana görev yapan Muhtar Necdet Sivarioğulları, yeni muhtarlık hizmet alanından duyduğu memnuniyetini ifade ederek, "26 yıldır kimse kapımı çalmadı. Kendi tırnaklarımla bilet gişesinden muhtarlığa dönüştürdüğüm derme çatma yerde bugüne kadar çok kötü şartlarda görev yaptık. Başkanımız Serdar Sandal, bizi ziyarete geldiğinde ’Yenisini yapacağım’ dedi ve mahallemize güzel bir hizmet alanı kazandırdı. Başkanımızın sayesinde mahalle sakinlerimize artık modern ve güzel bir binada hizmet vereceğiz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederiz" dedi.

Sivarioğulları, açılışın ardından Başkan Sandal’a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.