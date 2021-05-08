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Foça’da semt pazarlarına yoğun ilgi

İZMİR (İHA) – Tam kapanma kapsamında bir süredir kapalı olan semt pazarları, haftada bir gün Cumartesi olmak üzere yeniden kurulurken, İzmir’in Foça ilçesinde vatandaşlar pazaryerlerine yoğun ilgi gösterdi.

İZMİR 08.05.2021, 15:48
Foça’da semt pazarlarına yoğun ilgi

İZMİR (İHA) – Tam kapanma kapsamında bir süredir kapalı olan semt pazarları, haftada bir gün Cumartesi olmak üzere yeniden kurulurken, İzmir’in Foça ilçesinde vatandaşlar pazaryerlerine yoğun ilgi gösterdi.

İzmir’in Foça ilçesinde 3 mahallede kurulan semt pazarları, bayram alışverişi için gelen vatandaşlarla doldu. Pazar esnafının tezgahlarında ürün kalmadığı ve satıştan memnun kaldığı ifade edilirken, pazara giden vatandaşlar ise pazarcıların az ürün getirmesinden yakındı.

Pazaryerlerinin bir gün bile olsa açılmasının iyi olduğunu söyleyen pazarcı esnaflarından Yılmaz Bozarslan, “Herkes malını bitirdi. Esnaf, yarın pazar kurulmayacağı için fazla mal almadı ama herkes satıştan memnun. Dolayısı ile bu çiftçiye yansıyacak. İnşallah kimsenin malı elinde kalmaz. Biz pazarcılar memnunuz. İnşallah bu hastalıklar biter, biz de normal semt pazarlarımıza döneriz” diye konuştu.
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