Foça’da bir eve giren hırsızlara jandarmadan suçüstü

İzmir’in Foça ilçesinde bir eve giren iki kadın hırsız, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay dün ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.Ş. ve T.K. adlı iki kadın, hırsızlık yapmak amacıyla bir eve girdi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, iki kadın hırsızı evde suçüstü yakaladı. Ekipler tarafından gözaltına alınan iki şüpheli, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan S.Ş. ve T.K., adliyeye sevk edildi.