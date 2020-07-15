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Foça, yeni içme suyu hattına kavuşuyor

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, FOÇA’DA BAŞLATTIĞI 22 KM UZUNLUĞUNDAKİ YENİ İÇME SUYU ŞEBEKESİNİN YAPIM ÇALIŞMALARINI TAMAMLAMAK ÜZERE.

İZMİR 15.07.2020, 10:58
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Foça, yeni içme suyu hattına kavuşuyor

İZSU Genel Müdürlüğü, Foça’da başlattığı 22 km uzunluğundaki yeni içme suyu şebekesinin yapım çalışmalarını tamamlamak üzere. İlçenin 40 yıllık içme suyu hattı 16 Temmuz Perşembe günü devre dışı bırakılacak. 20 saatlik zorunlu kesintinin ardından Foça’ya yeni iletim hatlarından su verilmeye başlanacak.

Foça’da İZSU Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan içme suyu iletim hatları ile su şebekesi yenileme çalışmaları tamamlanıyor. Yaşanan arızaların ve su kaçaklarının önüne geçmek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Foça’nın 40 yıllık içme suyu hattı yenilendi. Eskiyen ve kaçaklara neden olan 22 bin metrelik alt yapı ile birlikte yaklaşık 100 kilometrelik imalat çalışması 58 milyon liraya mal oldu.

Yeni hattın devreye sokulması için su kesintisi yaşanacak

Konu ile ilgili açıklama yapan İZSU Foça Teknik Amiri Erkin Yüksektepe, perşembe günü ana su motorlarının yeni iletim hatlarına bağlanması için yoğun ve aralıksız bir çalışma yapılacağını ve bu çalışma sırasında ilçede yaklaşık 20 saat su kesintisi yaşanacağını ifade etti. Foça halkına bu süreçte gösterecekleri anlayıştan dolayı teşekkür eden Yüksektepe, cuma günü itibariyle bu sürecin sona ereceğini ve Foça’ya yeni hatlardan su verilmeye başlanacağını söyledi.

Foça’da 2050 yılına kadar su sorunu yaşanmayacak

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bu yatırım sayesinde mevcut iletim hattında yaşanan arızalar ve su kaçakları sona erecek. Foça’nın içme suyu ihtiyacı 2050 yılına kadar daha uzun ömürlü borularla ve sağlıklı bir şekilde karşılanacak.

Kesintiden hangi bölgeler etkilenecek?

Yeni içme suyu hattının devreye alınması çalışmaları nedeniyle Foça ilçesinin Atatürk, İsmetpaşa, Fevzipaşa, Gerenköy, Kemal Atatürk, Mareşal Fevzi Çakmak, Foçaköy ve Maltepe mahallelerinde 16 Temmuz Perşembe günü 10.00 ile 17 Temmuz Cuma günü 06.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak.

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