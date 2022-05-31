Fitch’ten İzmir’e bir kez daha "AAA" onayı

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “AAA” seviyesinde olan ’en yüksek ulusal kredi notu’nu bir kez daha onayladı.

Konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "İzmir’e dair geçen Ocak ayında rapor yayımlayan Fitch Ratings, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kesinleşmiş mali verileri eşliğinde derecelendirme notunu güncelledi. Kur artışının yapılan yatırımlar ve borçlanmalarda meydana getirdiği ek maliyetlere rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi, sağlam finans yönetimi ile kuvvetli geri ödeme ve güçlü faaliyet bakiyelerinden kaynaklanan borç servisi karşılama kapasitesi sayesinde kredi notunu en yüksek seviyede korumayı başardı. Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu olan ’AAA’ kredi notu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, uluslararası finansman kuruluşlarından temin edilecek dış finansman için yatırım yapılabilirlik hususunda yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi olduğu gerçeğini yeniden ortaya koymuş oldu. Zorlu ekonomik koşullar, önlenemeyen kur artışı ve yüksek enflasyon sürecine rağmen yapılması planlanan altyapı yatırımları finansmanının kapısının açık olduğunu ’AAA’ kredi notu ile bir kez daha gözler önüne serdi" denildi.

Başkan Soyer: "Başarımızın teyit edilmesi önemli"

Fitch Ratings’in not teyidini değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kredibilitesi en yüksek kurumlar arasında olmak, yabancı yatırımcıların İzmir’e güvenle yatırım yapmalarını sağlıyor. Güven ve istikrar ortamının korunması ve hatta güçlendirilmesi, ekonomimizin ilerlemesi ve refahımızın artmasını sağlayacaktır” dedi. Başkan Soyer, pandemi gibi bütçe açığının normalleştiği bu zor dönemde bütçe giderlerinde yüzde 97 gerçekleşme oranı yakalamanın, bütçe açığını ise yarı yarıya azaltmanın derecelendirme kuruluşları tarafından teyit edilmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Uluslararası piyasalardan Hazine garantisiz uzun vadeli, uygun faizli proje bazlı borçlanmalar sayesinde gider kalemlerinde bozulmanın önüne geçebildiklerini ifade eden Soyer, sözlerine şöyle devam etti:

“Programlarda öngörülen mali hedeflere ulaşmak için gerektiğinde ölçülü ve zamanlı tedbirleri alabilmemiz, finansal borçlanma araçlarını etkin bir biçimde kullanmamız, ihtiyati adımları atmasını bilmemiz, belediyeler arasındaki güçlü konumumuz, uluslararası piyasalardan rekabet gücünü yükseltmeye yönelik çeşitlendirilmiş finansman kaynakları, kentin gelişimi ve geleceği için son derece önemli olan sürdürülebilir, yeşil, çevreci yatırım çalışmaları İzmir’imizin derecelendirme liginde zirvede kalmasını sağladı.

Soyer, “Risk primleri ve döviz kurunda bir dengelenme sağlanabildiği takdirde önümüzdeki yıllarda da bulunduğumuz güçlü konumu koruyacağımıza dair güvenim tam” dedi.

Fitch Ratings raporunda neler var

Açıklamada, belediyelerin borç sürdürülebilirliğini değerlendirmek için en önemli ölçütün geri ödeme oranı olduğu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 5 katın oldukça altında daha kuvvetli geri ödeme ve daha güçlü faaliyet bakiyelerinden kaynaklanan sağlam bir cari borç servisi karşılama kapasitesi sayesinde "AAA" kategorisinde bir borç sürdürülebilirliğine sahip olduğu, İzmir’in toplam borcunun yüzde 82,1’inin euro cinsinden olduğu; uzun borç vadesi, 7.2 yıllık ağırlıklı ortalama vade ve tam amortisman profili sayesinde döviz riskinin hafifletildiği, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin borçlarının yüzde 87,9’unun sabit faizli olduğu ve bu durumun da İzmir’in faiz oranı riskini azalttığı, İzmir’in sermaye giderlerinin toplam harcamalarının yüzde 54’ünü oluşturduğu ve bu sermaye giderlerinin büyük kısmının metro hatlarının inşaatını içerdiği ifadeleri öne çıktı.

AAA kredi notu ne anlama geliyor

“AAA” kategorisi, yatırım yapılabilir seviyede ve finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetinin son derece yüksek olduğu anlamına geliyor.