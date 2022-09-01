Festivaller kenti Selçuk EFEST’e hazır

İzmir’in Selçuk ilçesi, 6-7-8 Eylül tarihlerinde “Geçmişi Hisset Geleceği Keşfet” sloganıyla kültür-sanat ve yaşam festivali EFEST’e ev sahipliği yapacak. Kentin kurtuluşuna atfedilen ve bu yıl 52. kez düzenlenecek olan EFEST, kurtuluş coşkusunu kültür-sanat ile kentin her noktasına taşıyacak.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in girişimiyle markası tescillenen ve kentte değişen festival anlayışının ilk adımı olan EFEST, 6 Eylül Salı günü saat 18.30’da belediye hizmet binası önünden hareket edecek EFEST korteji ile başlayacak.

Festivalde üç gün boyunca; müzik, performans, kültür-sanat, gastronomi, hobi atölyeleri, çocuklar etkinlikleri, tiyatro-drama atölyeleri gibi programlar düzenlenecek. Festival süresince Selçuk’un yerel sesleri performanslarını sunacak, çocuklar için eğlenceli, eğitici atölyeler gerçekleştirilecek, Selçuk’un zengin mutfak kültürü katılımcılara tanıtılacak.

Her yaştan katılımcının kendine dair bir şeyler bulabileceği EFEST’in ilk gününde, atölye ve performansların yanı sıra saat 21.00’de Pazar Yeri Ana Sahne’de Betül Demir sahne alacak. 7 Eylül Çarşamba saat 21.00’de ise Necati ve Saykolar Pazar Yeri’nde sahne alacak. Selçuk’un kurtuluşunun 100. yılı olan 8 Eylül’de ise kurtuluş coşkusu Yeni Türkü’nün konseri ile yaşanacak. Festival süresince yine üç gün boyunca, Eski Hükümet Konağı alanında 17.00-23.00 saatleri arasında çocuklar için çocuk oyunları ve atölyeler düzenlenecek. Ayrıca yöresel yemek tadımları, hediyelik eşya stantları ve sokak sanatçılarının performansları da festival programında yer alacak. EFEST ile ilgili ayrıntılı bilgilere ise Efes Selçuk Belediyesinin sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceği ifade edildi.