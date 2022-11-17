Felsefenin duayeni Kuçuradi, Selçuk’ta felsefeyi anlattı

İkinci kez düzenlenen Efesli Herakleitos Felsefe Günleri, felsefenin duayen ismi Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin katılımı ile Selçuk ilçesinde gerçekleşti.

Türkiye Felsefe Kurumu, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Selçuk Belediyesi’nin kentin bileşenleri ile birlikte düzenlediği Efesli Herakleitos Felsefe Günleri’nin ikincisi, Selçuk Efes Kent Belleği Müzesi’nde gerçekleşti. Yoğun katılımın görüldüğü Felsefe Günleri’nin açılış oturumuna, Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlı Sengel de katıldı.

"Beraber kutlamak bizim hayalimizdi"

Efesli Herakleitos adına Dünya Felsefe Gününde bir etkinlik düzenlemenin ve bu etkinlikte Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’yi ağırlamanın Selçuk adına büyük bir gurur olduğunu belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, "Bir gün Selçuk’a kıymetli hocamız Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin gelmesi ve Dünya Felsefe Gününü beraber kutlamak bizim hayalimizdi. Herkesin söylediği ve o tabirin altını gerçekten dolduran bir hocamız var. Yüzyılın yaşayan tek kadın filozofudur kendisi. İşte onunla bir arada burada olmak bizim için çok kıymetli. Sayın İoanna Kuçuradi’ye, Türkiye Felsefe Kurumu’na, kentimizdeki tüm bileşenlere ve bu fikre sahip çıkan Efes Selçuk halkına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Temel soru: Felsefe nedir

Başkan Ceritoğlu Sengel’in ardından açılış oturumunda konuşan Prof. Dr. İoanna Kuçuradi Dünya Felsefe Günü’nün 20. yılının Herakleitos’un memleketinde kutlandığını belirterek sözlerine başladı. Kuçuradi; "Felsefe ile uğraşanlara en sık sorulan sorulardan biri “Felsefe Nedir?” sorusudur. Felsefe yaşamda kişilerin ya da ruhların kararlarında, yaptıklarında temel aldıkları görüşler, anlayışlar ve normlardır” dedi. Felsefenin en tipik sorusunun ise ’Nedir?’ sorusu olduğunun altını çizen Prof. Dr. İoanna Kuçuradi; “Felsefe bir şeyin ne olduğunu sorar. İnsan nedir, adalet nedir, insan hakları nedir... Bu ’nedir’ soruları kimi zaman bir terimin anlamını, kimi zamanda bundan öte bir anlamı sorar. Varlıksal özelliğini, yapısal özelliğini sorarlar. Bir şeyi o şey yapan ve benzerinden ayıran özelliklerini sorar. Bir şeyin ne olduğuna doğru bir cevap verilmeden, örneğin bilginin ne olduğuna, devletin ne olduğuna cevap verilmeden onun hakkında sorulacak başka herhangi bir soruya bilgisel bir cevap vermek pek mümkün değildir" dedi.

Aynı zamanda Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı olan Prof. Dr. İoanna Kuçuradi; "Felsefeyi dört duvarın dışına çıkarmak ve kişinin yaşamındaki önemini olduğu kadar toplumsal, kamusal ve toplumsal yaşamdaki önemini görünür kılmak için 1974 Türkiye Felsefe Kurumunu kurduk. Yürünecek daha çok yolumuz var. Türkiye’de bizlerin başlattığı ve süreklilik kazandırdığı çalışmaların, felsefe alanında bizi çağdaş uygarlık seviyesine getirmiş olan bu çalışmaların sürdürülmesini, felsefenin öneminin farkında olan gençlerimizden bekliyor ve onlara güveniyoruz” dedi. Prof. Dr. İoanna Kuçuradi Efes Selçuk Belediyesi, belediye çalışanları ve emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür ederek konuşmasını noktaladı. Açılış oturumunun ardından Efesli Herakleitos Felsefe Günleri, düzenlenen oturumlarla devam etti.