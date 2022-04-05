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EZZİB’de Başkan Davut Er, güven tazeledi

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nin (EZZİB) 2021 Olağan Seçimli Genel Kurulunda mevcut başkan Davut Er, 72 oyla yeniden başkan seçildi.

İZMİR 05.04.2022, 18:01
EZZİB’de Başkan Davut Er, güven tazeledi

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nin (EZZİB) 2021 Olağan Seçimli Genel Kurulunda mevcut başkan Davut Er, 72 oyla yeniden başkan seçildi.

EZZİB, 2021 yılı Olağan Seçimli Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu’nda yapılan genel kurula tek aday olarak giren mevcut başkan Davut Er, 72 oyla yeniden başkan seçildi.

Genel kurulda konuşan Başkan Davut Er, 2021-22 sezonunun ilk 6 ayında 60 bin ton sofralık zeytin ihraç ettiklerini ve yaklaşık 94 milyon dolar döviz geliri elde ettiklerini söyledi. Başkan Er, geçtiğimiz yılın ilk 6 ayına göre miktar bazında yüzde 32, tutar bazında ise yüzde 17’lik bir artış kaydettiklerini ifade etti. 1 Kasım 2021 tarihinde başlayan zeytinyağı ihraç sezonu hakkında da bilgi veren Er, 30 bin ton ürünle 99 milyon dolar döviz geliri elde ettiklerini ve geçtiğimiz sezona göre miktar bazında yüzde 50, tutar bazında yüzde 81 artış kaydettikleri bilgisini verdi.

“Yasağı son derece yanlış buluyoruz”

Başkan Er, 27 Ocak 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 5 kilogramın üzerindeki ambalajlarda zeytinyağı ihracatına getirilen kısıtlamaya da değinerek şöyle konuştu:

“2021 yılında getirilen dökme zeytinyağı yasağının üzerinden henüz 1 yıl dahi geçmeden, ambalaj miktarı 5 kilogramı geçen dökme zeytinyağı ürünlerinin ihracatının kısıtlanmasına karar verilmişti. Daha önce de birçok kez dile getirmiş olduğumuz üzere bu tarz yasak ve kısıtlamalar, Türk zeytin ve zeytinyağı sektöründe uzun vadede ihracat pazarlarının kaybına neden olmakta ve üreticisinden-ihracatçısına bütün sektöre çok büyük zarar vermekte. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği olarak getirilen yasağı son derece yanlış buluyoruz. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini talep etmek üzere geçen haftalarda Tarım ve Orman Bakanımıza da bir ziyaret gerçekleştirdik. Güncel sektörel verilere baktığımıza zaten böyle bir yasağa ihtiyaç duyulmayacağı da açıkça görülmekte. Dünya genelinde zeytinyağı üretici ülkeler arasında dökme zeytinyağına ihracat yasağı getiren başka bir ülke olmadığını da siz değerli hazirunun bilgisine sunarım.”

“Tüm bu olumsuzluklara rağmen ihracatımızdaki artış, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor”

Dört yıllık görev süresinin iki yılını pandemi nedeniyle kısıtlamalar altında geçirdiğini söyleyen Er, “Zorlu bir dönemden geçiyoruz, sektör olarak bir yandan ihracat kısıtlamalarıyla mücadele ederken, diğer yandan da pandemiyle birlikte başlayan sorunlarımızın en önemlilerinden biri olan ve dünya genelinde yaşanan konteyner sıkıntısı ve navlun fiyatlarındaki artışlar hepimizin malumu. Tüm bu olumsuzluklara rağmen ihracatımızdaki artış bizlere sektörümüzün geleceğine daha umutla bakmamızı sağlıyor. Olumlu olan diğer bir faktör, Türkiye 2002 sonrasında zeytincilik sektörüne büyük yatırım yaptı. Devlet destekleriyle 90 milyon olan zeytin ağacı varlığımız 190 milyona çıktı. Bu ağaçlar önümüzdeki yıllarda, iklim şartları elverdiği takdirde inşallah verimli bir şekilde ürün verecek. Tarım ve Orman Bakanlığımızın hesaplamalarına göre Türkiye’nin 650 bin ton zeytinyağı, 1 milyon 200 bin ton sofralık zeytin üretebilecek potansiyele ulaşması söz konusu olabilecek. Bu rekoltenin yarısına bile ulaştığımızda bu ürünü değerlendirecek bir planımızın bugünden yapılıyor olması gerektiğine inanıyoruz. Tarım Bakanlığının asıl odaklanması gereken nokta ihracatı kısıtlamak değil, ağaç başına verimliliği artırmak olmalıdır” diye konuştu.

Er, son olarak ihracatçıların ve üreticilerin daha fazla kazanması için yoğun çaba sarf ettiklerini, özellikle dökme ve varilli ihracatta yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını ve konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşmelerinin devam ettiğini ve sıkıntıların çözüleceğine inandıklarını ifade etti.

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