EÜTF Hastanesine yatırımlar sürüyor

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın girişimleri sonucu başlatılan çalışmalar hız kesmeden sürüyor. EÜTF Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde verilen sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan invivo reflektif konfokal mikroskop cihazı, Türkiye’de aktif olarak çalışan tek cihaz olma özelliğini taşıyor. Tıp Fakültesi ve hastane yönetimi ile Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalını ziyaret eden Rektör Budak, Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Can Ceylan ve birim sorumlularından bilgi aldı.

Altyapı yenileme çalışmaları sürüyor

Sağlık Bakanlığı nezdinde A Plus Hastane seçilen EÜTF Hastanesinin altyapısına son 3 yılda çok ciddi yatırımlar yaptıklarına dikkat çeken Rektör Budak, bu yatırımların hem akademik faaliyetlere hem de sunulan sağlık hizmetlerine büyük katkısı olduğunu dile getirdi. Türkiye’de tek olma özelliğine sahip cihazı Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalına kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Rektör Budak, “Hastalarımızın teşhis ve tedavi anlamında biyopsi yapılmak yerine ‘invazif’ dediğimiz bu elektronik cihazla kolayca örnek alıp teşhis konulabiliyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemiz A Plus bir hastane, bütün anabilim dallarımızda, kliniklerimizde altyapımızı yeniliyoruz. Uzun yıllardır güncellenmeyen ekipmanlarımızı güncelliyoruz. Bütün amacımız bölgemize, ülkemize ve vatandaşımıza en iyi sağlık hizmetini, bu güçlü akademik kadroyla verebilmek. Bunun için de Ege Üniversitesi Rektörlüğü olarak, Maliye Bakanlığımız nezdinde devletimizin imkanları doğrultusunda en iyi sağlık hizmetini vererek bunu da en iyi şekilde yapabilmenin gurunu yaşıyoruz. Hocalarımıza bu anlamda teşekkür ediyorum her zaman da maddi ve manevi yanlarında olduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.

Akademik açıdan en üst düzey cihaz

EÜ Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Dermato-Onkoloji Birimi Sorumlusu Prof. Dr. Işıl Karaarslan, dermatoloji cilt hastalıkları konusunda dünyada akademik açıdan en üst düzeydeki cihazlardan birisine sahip olduklarını vurguladı. Cihazın, derinin üst tabakalarından biyopsi almadan canlı dokuda, canlı hücreleri görmelerini sağladığını ifade eden Prof. Dr. Karaarslan, “Bu açıdan çok önemli. Bu olanağımız olduğu için çok şanlıyız. Üniversitemiz bu imkanı bizlere sağladı. Hem akademik çalışmalarımız açısından çok önemli hem de rutin hasta uygulamalarında özellikle yüz, genital bölge gibi hastanın biyopsi alınmasından kaçınacağı alanlarda gerçekten biyopsi almak gerekli mi değil mi bunu ayırt etmek için kullanıyoruz. Bazı hastalar biyopsi alma konusunda endişeli olabiliyorlar, onlarda bize yön gösterici oluyor. Onun dışında tedavi takiplerimizi bu cihazla yapabiliyoruz. Her hangi bir deri hastalığının tedavi öncesi ve sırasında hücre özelliklerini değerlendirerek tedaviye alınan yanıtı değerlendiriyoruz” diye konuştu.