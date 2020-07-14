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EÜ, 7 alanda ilk 5’te yer aldı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA (YÖK), “ÜNİVERSİTE İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2019”U AÇIKLADI; EGE ÜNİVERSİTESİ (EÜ), 7 ALANDA İLK 5’TE YER ALDI.

İZMİR 14.07.2020, 09:40
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EÜ, 7 alanda ilk 5’te yer aldı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu 2019”u açıkladı. Ege Üniversitesi (EÜ), 7 alanda ilk 5’te yer aldı.

Yükseköğretim Kurulunca 5 ana gösterge ve 45 alt gösterge doğrultusunda, Türkiye’deki 172 üniversitenin 2018 yılı verileri doğrultusunda üniversitelerin genel bir değerlendirilmesinin yapıldığı “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu 2019" açıklandı. Ege Üniversitesi, “YÖK 100/2000 Doktora Programından faydalanan öğrenci sayısının en yüksek olduğu üniversiteler” arasında 180 öğrenci sayısıyla ilk sırada yer aldı. EÜ ayrıca; “Kamu kurumları ile ortak yürütülen proje sayısının en yüksek olduğu üniversiteler” sıralamasında 172 projeyle ikinci olurken, “Düzenlenen uluslararası etkinlik sayısının en yüksek olduğu üniversiteler” sıralamasında ise 123 etkinlikle yine ikinci sıranın sahibi oldu. Ege Üniversitesi, “Öğrencilerin yürüttüğü sosyal veya endüstriyel proje sayısının en yüksek olduğu üniversiteler” sıralamasında 227 projeyle üçüncü, “Sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında alınan ödül sayısının en yüksek olduğu üniversiteler” sıralamasında 2 ödül ile dördüncü, “Olumlu sonuçlanan patent, faydalı model tasarım başvuru sayısının en yüksek olduğu üniversiteler” sıralamasında 28 başvuru ile beşinci, “Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış kurum adresli yayın sayısının en yüksek olduğu üniversiteler” sıralamasında ise 310 yayın ile yine beşinci sırada yer aldı.

"Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “YÖK tarafından hazırlanan ‘Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu’, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Raporda Türk üniversiteleri; eğitim-öğretim, araştırma, geliştirme proje ve yayın, uluslararasılaşma, bütçe ve finansman ile topluma hizmet ve sosyal sorumluluk kategorilerinde değerlendirildi. Rapor, biz yöneticilere etraflı bir değerlendirme yapma fırsatı sunuyor. Bir yandan mevcut yapımızı ortaya koyarken diğer yandan da iyileştirilmesine ihtiyaç duyulan alanlara ne gibi müdahalelerde bulunabileceğimize ve hangi alanlarda araştırmalar yapabileceğimize ilişkin ipuçları veriyor. Yayınlanan raporun ‘Araştırma Üniversitesi’ olma yolunda da önemli bir yol gösterici olduğuna inanıyorum. Yayınlanan rapor doğrultusunda Ege Üniversitesi olarak güçlü ve zayıf olduğumuz alanları belirleyip hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen Ege Üniversitesi ailesi mensuplarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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