Eskrimde İzmir’e 3 gurur

Eskrim’de değişik yaş grupları ve branşlarda İzmirli 3 öğrenci, dereceye girmeye hak kazandı.

Bu sene 20’inci yılını kutlayan Radikal Eğitim Kurumları, sınav başarılarının yanı sıra sportif anlamda da adından söz ettiriyor. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı okul sporları müsabakalarında Eskrim Küçükler, Yıldızlar, Gençler Kız-Erkek Türkiye Şampiyonası’nın ilk ayağı olan İzmir Okullar Arası Eskrim Flore Yıldızlar kız kategorisinde Özel Radikal Bornova Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Elif Dalan İzmir 1’incisi oldu. Aynı şampiyonada erkek kategorisinde de 8’inci sınıf öğrencisi Poyraz Teker İzmir 3’üncüsü olurken Kahramanmaraş’ta yapılan Türkiye Finalleri’ne katılan okulun öğrencilerinden Elif Dalan, Türkiye 3’üncüsü oldu.

Radikal Eğitim Kurumları, dereceye giren sporcu öğrencilerini kutlarken, "Öğrencilerimiz okulumuza büyük gurur yaşatmıştır. Öğrencilerimize gelecek yaşantılarında başarılarının devamı dileriz" açıklaması yapıldı.