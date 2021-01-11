Eski Karşıyaka Belediye Başkanı Baysak’a veda

Covid-19 nedeniyle 88 yaşında hayatını kaybeden eski Karşıyaka Belediye Başkanı ve Bosna Hersek Türkiye Fahri Başkonsolosu Kemal Baysak, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geçen perşembe hayatını kaybeden eski Karşıyaka Belediye Başkanı Kemal Baysak’ın cenaze törenine katıldı. Baysak için Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ve Karşıyaka Belediyesi’nde de tören düzenledi. Beşikcioğlu Camii’ndeki cenaze törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir milletvekilleri, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkanları, meslek odalarının temsilcileri, iş insanları, Baysak’ın sevenleri ve yakınları katıldı. Başkan Soyer, Kemal Baysak’ın eşi Pervin Baysak, oğulları Atilla Baysak, Abdullah Baysak, kızı Ayşin Baysak ve akrabalarına başsağlığı diledi. Cenaze namazının ardından Kemal Baysak’ın naaşı Soğukkuyu’daki aile mezarlığında toprağa verildi.

1994-1999 yılları arasında Karşıyaka Belediye Başkanlığı yapan Baysak, Covid-19 nedeniyle 7 Ocak’ta 88 yaşında hayatını kaybetmişti.