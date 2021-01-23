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Eski başkan Bakıcı’nın babası vefat etti
Uzun yıllar 14 Mayıs Mahallesi muhtarlığı yapan Selçuk Belediyesi eski Başkanı Zeynel Bakıcı’nın babası Niyazi Bakıcı vefat etti.
İZMİR 23.01.2021, 16:19
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Uzun yıllar 14 Mayıs Mahallesi muhtarlığı yapan Selçuk Belediyesi eski Başkanı Zeynel Bakıcı’nın babası Niyazi Bakıcı vefat etti.Selçuk’ta uzun yıllar 14 Mayıs Mahallesi muhtarlığı görevini yürüten, aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Niyazi Bakıcı’nın, tedavi gördüğü Selçuk Devlet Hastanesinde vefat ettiği öğrenildi. Kente birçok katkı sağlayan Bakıcı’nın cenazesi ikindi namazına müteakip ilçe mezarlığında toprağa verilecek.