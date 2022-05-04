ESHOT’ta şoför istihdam sistemi değişiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek şoförler için ‘ön eğitim’ zorunluluğu getiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte toplu ulaşım hizmetlerinin yaklaşık yarısını ifa eden ESHOT Genel Müdürlüğü’ne şoför alımlarında yeni bir uygulama başlatıyor. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilen karar uyarınca Sürücü Yetiştirme Programı (SYP) hayata geçirilecek. Sürücü adaylarına çeşitli eğitimlerin verileceği programı; İZELMAN Genel Müdürlüğü, ESHOT Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı birlikte yürütecek.

"Güvenlik daha da artacak"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyenin tüm birimlerinde işe alımlarda ‘liyakat’ kriterine büyük önem verdiklerini vurguladı. Kentin dört bir yanını birbirine bağlayan ESHOT filosunun, her gün 373 hatta, 20 bine yakın sefer yaptığını belirten Başkan Soyer, şöyle konuştu: “Otobüslerimiz ‘can’ taşıyor. Yenilenen araçlarla filomuzu geliştirdiğimiz gibi şoförlerimizi de çok daha nitelikli bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Bu araçları kullanan şoför personelimiz, geçmişten bu yana büyük bir titizlikle seçiliyordu. SYP, bu titizliği daha da artıracak. Artık önce eğitim. En büyük fark bu. Daha önce eğitim süreçleri, istihdam sonrası başlıyordu. Bunu öne çektik ve geliştirdik. Böylece yeni şoförlerimiz mesaiye çok daha hazır olarak işbaşı yapacak. Uygulama, ESHOT otobüslerinin güvenli hizmetini daha da güçlendirecek ve tabii ki trafik güvenliğine de ekstra katkı sunacak. Kurum içi eğitim programları da rutin olarak devam edecek.” Başkan Soyer, bundan böyle Sürücü Yetiştirme Programı haricinde şoför alımı yapılmayacağını da sözlerine ekledi.

Adaylar, farklı aşamalardan geçecek

Yeni sistemin ilk ayağında; İZELMAN’da yapılacak ön değerlendirme ile seçilecek adaylar, bireysel olarak Ferdi Kaza Sigortası yaptırmalarının ardından Meslek Fabrikası’nda verilecek Farkındalık Eğitimi’ne yönlendirilecek. Burada, toplam 61 saat sürecek program çerçevesinde, şoför adaylarına; Engelli Farkındalığı, İletişim Becerileri, Stresle Başa Çıkma Yöntemleri ve Öfke Kontrolü, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Türk İşaret Dili, Çocuğun Haklarının Hayata Geçirilmesinde Yerel Yönetim Personelinin Önemi, Çocuk Dostu Ulaşım, Ayrımcılıkla Mücadelede Temel Kavramlar ve Kapsayıcı Politikalar başlıklarındaki eğitimler verilecek. Burada başarılı olanlar, farklı iş başvurularında da kullanabilecekleri Katılım Belgesi sahibi olacak.

Direksiyon sınavında kamera kaydı

Farkındalık eğitimi sonrası sınava tabi tutulacak adaylardan, 70 ve üzeri puan alanlara, ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde, yıllardır şoför alımlarında uygulanan teorik ve pratik eğitimler verilecek. Sürüş teknikleri uzmanlarının vereceği üç saatlik teorik eğitim sonrasında da çoktan seçmeli test yapılacak. 70 ve üzeri puan alan adaylar, 11 saatlik pratik eğitimini de geçtikleri takdirde direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Adayın sınavı, araç içi kamera ile kayıt altına alınacak. Daha önce tek hakkı olan adaylara, yeni uygulamayla birlikte üst üste iki hak verilecek. Direksiyon sınavından 70 ve üzeri puan alan adaylar, son olarak psikometrik değerlendirme testine girecek. Testi geçenler, üç ay içinde ESHOT otobüs şoförü olarak işbaşı yapmaya hak kazanacak.

Başarılı olamayan adaylar, altı ay sonra tekrar eğitim programına başvuru yapabilecek. Yeniden değerlendirmeye alınmaları halinde, yalnızca başarılı olamadıkları eğitimleri görecek ve tekrar sınav süreçlerinden geçecek.