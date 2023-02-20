Engin Gençoğlu, Kosova Kupası’nı kaldırdı

Pınar Karşıyaka ve Beşiktaş’ta yıllarca çalışıp Fethiye ve Konyaspor’da şampiyonluklar yaşayan Başantrenör Engin Gençoğlu, 1 ay önce göreve başladığı Kosova’nın Trepça takımıyla Kosova Kupası’nı kaldırdı.

İzmir basketbolunun son dönemdeki önemli isimlerinden Başantrenör Engin Gençoğlu, başarılarına bir yenisini Kosova’da ekledi. Pınar Karşıyaka ve Beşiktaş’ta yıllarca görev yapan Gençoğlu, başantrenör olarak görev aldığı Fethiyespor’u 1. Lig’e taşımış, ayrıca geçen sezon 4. sırada aldığı Ayos Konyaspor’u, Basketbol Süper Ligi’ne çıkarmıştı. Başarılı antrenör, ocak ayında göreve başladığı Kosova’nın Mitrovice şehrinin takımı Trepça’da üst üste 4 kez kazanırken, Kosova Kupası’nda da takımını şampiyon yaptı.

Kosova Kupası çeyrek finalinde Vellaznimi’yi 81-56, yarı finalde Rahoveci’yi 87-79 mağlup ederek finale çıkan Trepça, 5 bin basketbolseverin heyecanla izlediği maçta Prishtina’yı 74-66 mağlup ederek kupaya uzandı. Ligde 4’te 4 ve kupada 3’te 3 yapan Engin Gençoğlu, Kosova macerasına üst üste 7 galibiyet alarak başladı. Kupayı kaldırıp gelecek sezon ekibini Avrupa kupalarına katılma hakkını kazandıran Gençoğlu, "İlk hedefimiz olan kupayı kaldırdık. Türkiye’den sonra Avrupa’da da bir takımla şampiyon olmak gerçekten çok farklı bir duygu. Güzel çıkışımızı ligde de sürdürüp bu kulvarda da sezonu kupayla kapatmaya çalışacağız. Türk basketbolunun gücünü Avrupa’da da göstermeye aracı olduğum için çok gururluyum" dedi.