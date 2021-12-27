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"Engelsiz Tamir İstasyonu" sınır tanımıyor: 800 engelli aracı tamir edildi

Buca Belediyesinin "Asla Yolda Kalmayacaksın" sloganıyla hayata geçirdiği Engelsiz Tamir İstasyonu, 800 engelli vatandaşın imdadına yetişti. Tekerlekli sandalye arızasıyla İzmir’in dört bir yanından gelen vatandaşlara hizmet veren istasyon, çevre illerden gelenlerin de taleplerini karşılamaya başladı.

İZMİR 27.12.2021, 10:35
"Engelsiz Tamir İstasyonu" sınır tanımıyor: 800 engelli aracı tamir edildi

Buca Belediyesinin "Asla Yolda Kalmayacaksın" sloganıyla hayata geçirdiği Engelsiz Tamir İstasyonu, 800 engelli vatandaşın imdadına yetişti. Tekerlekli sandalye arızasıyla İzmir’in dört bir yanından gelen vatandaşlara hizmet veren istasyon, çevre illerden gelenlerin de taleplerini karşılamaya başladı.

Buca ilçesinde, Buca Belediyesi ve Buca Engelliler Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen Türkiye’nin ilk Engelsiz Tamir İstasyonu, yeni merkezlerin kurulmasına öncü oldu. Kent genelinde tekerlekli veya akülü sandalyesi arızalanan engelli vatandaşların acil destek talebinde ücretsiz acil yol yardım ve tamir hizmeti sunan istasyon, açıldığı günden bugüne 800 engelli vatandaşa hizmet sundu. Çok sayıda büyükşehir, il ve ilçe belediyelerine referans olan Engelsiz Tamir İstasyonu, yeni açılacak merkezlerde hizmet verecek teknik personel için eğitimde başlattı. İstasyona, Ege Bölgesindeki illerde yaşayan vatandaşlardan da talep gelmeye başladı. Kendi imkânlarıyla istasyona gelen engelli vatandaşlar, tekerlekli sandalyeleri için ücretsiz bakım ve onarım hizmetini alıp evlerine dönüyor.

Engelsiz Tamir İstasyonunu hayata geçiren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’a teşekkür eden Buca Engelliler Derneği Başkanı Harun Kara, projenin diğer illere de örnek olduğunu belirtti. Kara, “Ankara, İstanbul, Van, Kocaeli, Bursa ve Kayseri belediyeleri ile görüşüp hem teknik destek hem işleyişle ilgili destek verdik” şeklinde konuştu.

Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesi’nden 63 yaşındaki Güzide Acar, “Arabamın aküsü değiştirildi ve kırık dökük arabam vardı, yenilendi; tekerleklerinin bakımı yapıldı. Şu anda mükemmel. Daha önce çok yolda kaldım; yağmurda, sıcakta, soğukta. Buca Belediyesine minnettarım, çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bayraklı ilçesinde yaşayan Mehmet Yılmaz (30) da, kullandığı tekerlekli sandalyenin tamirini dışarıda çok yüksek ücretlerle yaptıklarını belirterek, “Araçlarımızın tamiri çok yüksek. İnternet üzerinden bu hizmeti öğrendim. Buca Belediyesi’nin bu hizmetinden çok mutluyum” diye konuştu.

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