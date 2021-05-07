Engelsiz İzmir 4. Ulusal Kısa Film Yarışması sonuçları belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “10 Dakika Engelli” konulu ulusal kısa film yarışmasının sonuçları belli oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ödül alanları kutlayarak “Engelleri birlikte aşacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı’nın “10 Dakika Engelli” temasıyla düzenlediği Engelsiz İzmir 4. Ulusal Kısa Film Yarışması’nın sonuçları belli oldu. Birincilik ödülünü Özer Kesemen’in “Aşk” filmi alırken, ikincilik ödülünü Mustafa Yılmaz’ın “Hülya-Tatlı Bir Rüya” filmi, üçüncülük ödülünü ise Erdi Tokol’un “Yüzük” filmi aldı. Segah Gümüş’ün “Tutunanlar” filmi ise jüri özel ödülüne layık görüldü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yarışmada ödül alanları kutladı. Ayrıca yarışmaya katılan herkese ayrıca teşekkür eden Başkan Tunç Soyer, bu organizasyonların farkındalık oluşturmak konusundaki öneminin altını çizerek “Engelleri birlikte aşacağız” dedi.

27 Mayıs 2021 tarihinde yapılması planlanan kolokyum ve ödül töreninin tarihi pandemi koşullarına göre belli olacak.

Yarışmanın amacı, engellilerin kentsel ve sosyal yaşama katılımlarının kolaylaştırılmasına dikkat çekmek ve bu konuda duyarlılığa sahip olan yurttaşların duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine olanak sağlamak olarak açıklanmıştı. Yarışmanın birincilik ödülü 30 bin, ikincilik ödülü 15 bin, üçüncülük ödülü 10 bin, jüri özel ödülü ise 5 bin lira olarak belirlenmişti. 18 yaş ve üstü olmak üzere tek kategoride düzenlenen yarışmaya 11 film katılmıştı.