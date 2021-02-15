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Engelsiz Dokuz Eylül’de yeni dönem başladı

Geçtiğimiz yıl YÖK’ün Engelsiz Üniversite Ödüllerinde üç nişan ve üç bayrak almaya hak kazanan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2021 yılında ‘Yanındayız’ mottosu ile yeni bir dönem başlattı. Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü tarafından yürütülecek projede DEÜ Öğrenci Topluluklarındaki öğrencilerin; ‘Alt Yazı Hazırlama, Ders Partnerliği, Sesli Betimleme, Kitap Seslendirme, Bilgisayar Eğitimi, Akran ve Not Tutma Desteği’ gibi temel başlıklarda engelli arkadaşlarına destek olması hedefleniyor.

İZMİR 15.02.2021, 09:54
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Engelsiz Dokuz Eylül’de yeni dönem başladı

Geçtiğimiz yıl YÖK’ün Engelsiz Üniversite Ödüllerinde üç nişan ve üç bayrak almaya hak kazanan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2021 yılında ‘Yanındayız’ mottosu ile yeni bir dönem başlattı. Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü tarafından yürütülecek projede DEÜ Öğrenci Topluluklarındaki öğrencilerin; ‘Alt Yazı Hazırlama, Ders Partnerliği, Sesli Betimleme, Kitap Seslendirme, Bilgisayar Eğitimi, Akran ve Not Tutma Desteği’ gibi temel başlıklarda engelli arkadaşlarına destek olması hedefleniyor.

Geçtiğimiz yılın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Erişilebilirlik Yılı’ ilan edilmesinin ardından, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü tarafından başlatılan çalışmalarda yeni bir noktaya gelindi. Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Engelsiz Üniversite Ödüllerinde üç nişan ile üç bayrak almaya hak kazanan ve kamuoyunda farkındalık oluşturacak projelere imza atan DEÜ Rektörlüğü, 2021 yılında ‘Yanındayız’ mottosu ile yol almaya karar verdi. Bu kapsamda ilk olarak; Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü ile DEÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) iş birliğinde yürütülecek ve DEÜ Öğrenci Topluluklarındaki öğrencilerin ‘Alt Yazı Hazırlama, Ders Partnerliği, Sesli Betimleme, Kitap Seslendirme, Bilgisayar Eğitimi, Akran ve Not Tutma Desteği’ gibi temel başlıklarda engelli arkadaşlarına destek olacağı proje de hayata geçirildi.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız tarafından ‘Erişilebilirlik Yılı’ ilan edilmiş ve ülkemizdeki yükseköğretim kurumları da bu kapsamda çeşitli projeler yürütmüştü. Üniversite olarak bizler de yıl boyunca düzenlediğimiz etkinliklerde ve yaptığımız yatırımlarda, bu konudaki hassasiyetimizi ortaya koymuştuk. Geldiğimiz noktada ise 2021 yılında yeni bir slogan ile yolumuza devam etme kararı aldık” dedi.

YÖK’ün ‘Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim’ temalarında düzenlediği Engelsiz Üniversite Ödüllerinde kazandıkları başarıyı hatırlatan Rektör Hotar, “Burada; gerek fizik yatırımlarımız gerekse de programlarımız, nişan ve bayrak almaya layık görüldü. Bu durum bizlere, hem moral hem de daha fazlasını yapabilmek için güç verdi. 2020’de küresel salgına rağmen; engelli öğrencilerimize yönelik projelerimizi aralıksız sürdürdük. Örneğin; ‘Kitabımın Sesi Ol’ kampanyamız, oldukça ilgi gördü. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavında (E-KPSS) hem adayların hem de resmi görevlilerin sınav öncesi bilgilendirilmelerine yönelik çalışmamız da taktirle karşılandı. Pandemi koşullarına rağmen engelsiz üniversite olma yolundaki fiziki yatırımlarımızı sürdürdük. Böylece 2021’de öğrencilerimize daha fazla dokunacağımız yeni bir projeyi hayata geçirmeye karar verdik” diye konuştu.

Öğrenci topluluklarına görev

Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü ile DEÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı iş birliğinde bir çalışma başlattıklarını açıklayan Rektör Hotar, “Bu sene, ‘Yanındayız’ teması ile bir proje başlatıyoruz. Burada amacımız; öğrenci topluluğundaki öğrencilerimizin sorumluluk alarak, engelli arkadaşlarına destek vermelerini sağlamak olacak. Bu sayede Alt Yazı Hazırlama, Ders Partnerliği, Sesli Betimleme, Kitap Seslendirme, Bilgisayar Eğitimi, Akran ve Not Tutma Desteği gibi konu başlıklarını öğrencilerimizle birlikte yürüteceğiz. Üniversite Üst Yönetimi olarak, öğrenci topluluklarımıza güveniyoruz. Yeni dönemde öğrencimiz bize gelmeyecek; biz, öğrencimize akranlarıyla birlikte gideceğiz. Böylece onların sadece yakınında değil; her zaman yanında olacağız. Tarafımıza iletilen talep ve istekler doğrultusunda ise çalışmamızın kapsamını daha da genişleteceğiz” ifadesinde bulundu.

Beyaz baston verilecek

Çalışmalar kapsamında DEÜ’de görme engeli bulunan öğrencilere talep etmeleri durumunda, sürekli kullandıkları ‘Beyaz Baston’ vereceklerini de açıklayan Rektör Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bununla ilgili hazırlıklarımız tamamlandı. Kısa sürede bu bastonları, öğrencilerimize ulaştıracağız. Görme engelli öğrencilerimizin yaşadığı genel sıkıntıların da farkındayız. Bu yüzden yürüyüş yollarının yenilenmesinden özel ders ekipmanlarının teminine kadar bir dizi uygulamayı da devreye alacağız. Engel türüne göre de diğer öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak tedbirleri almayı planlıyoruz. Daha iyisini yapmak biraz zaman alacak ancak bunun da üstesinden geleceğimize de gönülden inanıyoruz. Projede emeği geçen mensuplarımıza ve yer alacak öğrencilerimize içtenlikle teşekkür ediyoruz.”

Gönüllü öğrencileri ağırladı

DEÜ SKS’ye bağlı Öğrenci Topluluklarından gelen gönüllü öğrencileri ağırlayan Rektör Hotar, “Projemizi duyar duymaz bizlere destek vermek ve çalışmalarda yer almak amacıyla ziyaretimize gelen gönüllü öğrencilerimizin samimiyeti ve ilgisi, bizleri gerçekten mutlu etti. Onlarla birlikte, bu özel projenin amacına ulaşmasını sağlayacak ve engelli öğrencilerimizin yanında durmaya devam edeceğiz. Gönüllülerimize teşekkür ediyoruz” ifadesinde bulundu. Görüşmenin ardından Rektör Hotar, ziyaretine gelen öğrencilere tişört hediye etti.
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