banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Papağan 'Ufuk' insan gibi konuşuyor
Papağan 'Ufuk' insan gibi konuşuyor
İşyeri fotoğraflarını paylaşmak kovulma sebebi sayıldı
İşyeri fotoğraflarını paylaşmak kovulma sebebi sayıldı
İmamoğlu, Danla Biliç'le buluşuyor
İmamoğlu, Danla Biliç'le buluşuyor
Jason Statham Tarihi Atlas Sineması açılışına katıldı
Jason Statham Tarihi Atlas Sineması açılışına katıldı

Enfeksiyonlara yatkınlık, bağışıklığın aynası

Pandemi güçlü bağışıklık sistemine sahip olmanın ve aşıların önemini bir kez daha ortaya koyarken, Uzm. Dr. Necdet Yetim, immun sistemimizin güçlü ya da zayıf olup olmadığını belirleyecek özel bir testinin bulunmadığını söyledi. Uzm. Dr. Yetim, “Bu konuda en önemli kriter, enfeksiyonlara yatkınlık derecesidir. Sık sık enfeksiyona yakalanıyor, ağır ve uzun geçiriyorsanız bu immün sisteminizin zayıf olduğunu gösterir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek de elinizde” dedi.

İZMİR 27.02.2021, 09:53
1
Enfeksiyonlara yatkınlık, bağışıklığın aynası

Pandemi güçlü bağışıklık sistemine sahip olmanın ve aşıların önemini bir kez daha ortaya koyarken, Uzm. Dr. Necdet Yetim, immun sistemimizin güçlü ya da zayıf olup olmadığını belirleyecek özel bir testinin bulunmadığını söyledi. Uzm. Dr. Yetim, “Bu konuda en önemli kriter, enfeksiyonlara yatkınlık derecesidir. Sık sık enfeksiyona yakalanıyor, ağır ve uzun geçiriyorsanız bu immün sisteminizin zayıf olduğunu gösterir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek de elinizde” dedi.

Ülkemizde de görülmeye başlayan korona virüs mutasyonları salgın endişesini daha da artırırken, İzmir Kent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, immun sistemimizi “bedenimizin ordusu” olarak görmemiz gerektiğini ifade etti. Yetim, “İmmun sistem, ülkemize saldıran düşmanlara karşı vatanımızı koruyan ordumuz gibi çalışır. Ordumuz da çeşitli bölümlerden oluşmuştur, kara-hava-deniz güçleri, topçu, tankçı, levazım vb. birlikleri gibi. Nasıl ki, güçlü bir savunma yapmak ve sonunda düşmanı yenmek için bütün ordu birim ve bölümlerinin güçlü olması, bir arada düzenli, ahenkli bir şekilde çalışması gerekirse, hastalık yapan ajanları yenmek ve bedenimizi olası hastalıklardan korumak için, immun sistemin de güçlü olması ve düzenli çalışması gerekir” diye konuştu.

Özel bir test yok

Pandemi sürecinde “güçlü bağışıklık sistemi”nin öneminin de daha çok vurgulandığını kaydeden Uzm. Dr. Yetim, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bedenimize saldırarak hastalık yapan ajanların bir kısmı kısaca mikrop dediğimiz biyolojik varlıklardır. Ayrıca bedenimize dışardan ve içerden saldıran çeşitli kimyasal (zehirler) ve fiziksel (ışınlar) ajanlar da vardır. Bunların hepsi bedenin önemli düşmanlarıdır ve bağışıklık sistemi hepsiyle mücadele eder. Ancak günümüzde biyolojik saldırılar ön plandadır. Mikrop dediğimiz bu saldırganlar enfeksiyon hastalıklarına yol açar. Direnci kırılmış hücre içine giren mikroplar burada beslenirler, sayıları arttıkça daha geniş alanlara yayılırlar ve böylece değişik şiddette enfeksiyonlara neden olur. Özellikle B,C,D,E vitamin eksiklikleri, yorgunluk ve vücut sıcaklığının düşmesi hücrelerimizin direncini kıran ön önemli faktörlerdir. Üşütme dediğimiz tüm bedenin ya da boğaz, burun, göğüs bölgelerinin ısısının düşmesi, bu bölgelerdeki mikropların işini kolaylaştırarak enfeksiyonlara neden olmaktadır. Soğuk mevsimlerde solunum yolu enfeksiyonlarının çoğalması bu nedenledir. O yüzden hastalıklara karşı güçlü ve düzenli çalışan immun sistemine sahip olmamız gerekir. Ancak bağışıklık sistemimizin güçlü olup olmadığını saptayabileceğimiz spesifik bir test yoktur. Genel durumu gösteren rutin testler ancak dolaylı ve kısmen fikir verir. Bu konuda en önemli kriter, enfeksiyonlara yatkınlık derecesidir. Yani, bir kişi sık sık enfeksiyona yakalanırsa, enfeksiyonları ağır ve uzun geçirirse immün sistemi zayıf demektir. Kolay kolay enfeksiyona yakalanmamak, yakalanılsa bile hastalığı hafif ve kısa zamanda atlatmak ise bu sistemin normal olduğunu gösterir.”

Bağışıklık sistemini güçlendiren faktörler

Uzm. Dr. Yetim, bağışıklık sistemini güçlendirecek faktörleri şöyle sıraladı:

-"Aşırı yorgunluklardan kaçınmak, yeteri kadar dinlenmek ve günde en az 7-8 saat uyumak.

-Dengeli beslenmek. Bedenimize gereken tüm maddeleri ancak dengeli beslenme ile alırız, Başlıca; protein, karbonhidrat, yağ, mineraller, vitaminlerin dengeli olarak alınması gerekmektedir. Bu da ancak taze sebze, meyve, yeterli et ve süt ürünleri, baklagiller, kuru yemişlerin dengeli alınması ile olur. Bu konuda özellikle enfeksiyon salgınları dönemlerinde aşırı vitamin ve immun sistemi artırıcı olduğu ileri sürülen bazı ilaçları kontrolsüz ve gereksiz aşırı kullanmaktan kaçınmak gerekir.

-Stresten kaçınmak, bizi aşırı heyecanlandıracak, üzebilecek, yani stres oluşturabilecek olaylardan mümkün olduğunca uzaklaşmak.

-Düzenli spor yapmak, açık havada, yaşa uygun sporun tüm sistemlere olduğu gibi immun sistemimize de çok yararı vardır.

-Kronik bir hastalığımız varsa, tedaviyi özenli bir şekilde yürütmek, sürekli kontrol altında kalmak. Örneğin, diyabet varsa kan şekerini, tansiyon hastalığı varsa tansiyonu kontrol altında tutmak çok önemlidir.

- Eğer bağışıklık sisteminizin zayıf olduğunu düşünürseniz doktorunuza danışarak bu sistemi güçlendirdiği kanıtlanmış bazı ilaçlardan yararlanmak mümkündür.

- Enfeksiyonlara karşı var olan tüm aşıların yapılması doğrudur. Çocukların doğumdan itibaren aşı takvimini özenli bir şekilde izlemek, mevsimlerinde grip aşılarını yaptırmak, pandemi dönemlerinde pandemi yapan mikrobun aşısı varsa aşılanmak doğru olur.”
Yorumlar (0)
banner422
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Konyaspor 25 31
12. Sivasspor 24 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. İstanbulspor 23 43
4. Altınordu 23 41
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 23 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemenspor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 24 50
4. Sevilla 23 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 25 32
9. Athletic Bilbao 24 30
10. Granada 24 30
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 24 19