Enerjik üniversite

Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) ‘TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ni alan ilk yükseköğretim kurumu olan Yaşar Üniversitesi, enerji yönetim sistemini bu standardın yüksek seviyeli versiyonuna göre yeniden güncelledi ve tüm faaliyet alanlarında enerji performansını iyileştirerek belgeyi yeniden almaya hak kazandı.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayan, İzmir’de İyilik Var projesi kapsamında ‘İyilik Ormanı’nı hayata geçiren, etkinliklerinde katılımcılara plaket ya da teşekkür belgesi vermek yerine adlarına birer fidan dikip teşekkür eden Yaşar Üniversitesi, 2016’da TS EN ISO 50001 belgesini alan ilk üniversite olmuştu. Yaşar Üniversitesi, sergilediği performans ve tasarruf uygulamalarıyla Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ni yeniden almayı başardı. Üniversite enerji yönetim sistemi, standardın yüksek seviyeli yapıda olan versiyonuna göre güncellendi.

22 kişilik ekip

Konuyla ilgili çalışmalar; akademisyenler, yöneticiler, teknik çalışanların olduğu, 5’i sertifikalı enerji yöneticisi olan toplam 22 kişilik ekip tarafından yürütülüyor. Tüm tesislerde çeşitli noktalarda bulunan 80 adet enerji analizörü ile 365 gün ve 24 saat esasına göre enerji tüketim verileri kayıt altına alınıyor ve bu veriler sertifikalı enerji yöneticileri tarafından değerlendiriliyor. Ayrıca, enerji performansının iyileştirilmesi ve enerji türlerinin daha verimli kullanılması için eğitim ve seminerler düzenleniyor. Kurumda kullanılan elektrik ve doğalgaz ile su tüketim değerlerinde de tasarruf sağlanıyor. Bunlara ek olarak Enerji Sistemleri Mühendisliği ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinde, ‘Enerji Yönetimi’, ‘Enerji Yönetim ve Sistem Standardı’ dersleri de eğitim programına alındı.

Enerji yönetim belgeli ilk üniversite

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, kurumlarının genlerine işleyen ve önemli sacayaklarından biri olan ‘sürdürülebilirliğin’ önemini vurgulayarak şunları söyledi: “Bu kavramın temel unsurlarından olan çevresel yönetim; yeşil enerji, enerji verimliliği ve geri dönüşüme odaklanmakta. Ülkemizde yaşanan yangınlar, seller ve benzeri doğal afetler, doğayı koruma bilincinin önemini her seferinde yeniden hatırlatıyor. Önlem alınmazsa bu durumun yıldan yıla çok daha ciddi sonuçlar doğuracağını biliyoruz. Bu nedenle enerji ve enerji verimliliği bütün dünya için hayati öneme sahip. Üniversitelerin topluma her konuda örnek olması, enerjiyi koruyarak, verimliliği artırarak kullanması ve bu bilinci bütün topluma yayması gerekiyor. Sürdürdüğümüz kararlı ve bilinçli çalışmalar sonucu 2016 yılında TS-EN-ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ni alan ilk yükseköğretim kurumu olmuştuk. Üniversitemizde enerjiyi verimli ve bilinçli kullanmayı kurumsal kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Yeniden almaya hak kazandığımız TS-EN-ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi, bu konudaki kararlılığımızı gösteren önemli bir başarıdır. Bu belgeyi yeniden aldığımız için mutluyuz.”

Modern bina

Ahmet Yiğitbaşı, Selçuk Yaşar Kampüsü Yeniden Yapılandırma Projesi kapsamında inşaatına başlanacak yeni eğitim binalarının sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde; suyu, enerjiyi ve kaynakları verimli kullanan, güneş panelleri ile enerjisini üreten, yüksek iç mekân ve hava kalitesine sahip modern bir yapı olarak yeşil bina sertifikası (LEED) kriterleri doğrultusunda inşa edileceğini de ifade etti.