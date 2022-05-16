Emiralem Çilek Festivali’ne rekor katılım

Menemen Belediyesinin ‘Çilek Tadında Festival’ sloganıyla 12’ncisini düzenlediği Emiralem Çilek Festivali, İzmir ve Menemen’den gelen çok sayıda vatandaşı ağırladı. Emiralem Çilek Festivalinde, binlerce vatandaşla bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını belirten Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Festivalimizi özlemişiz. Yaklaşık 200 bin kişi ile buluştuk, 4 bin ton çilek satışı gerçekleştirdik” dedi.

Menemen Belediyesi tarafından, ’Çilek Tadında Festival’ sloganıyla düzenlenen Emiralem Çilek Festivali, ikinci gününde de coşkulu kalabalığa ev sahipliği yaptı. Emiralem sokaklarına kurulan stantlarda üreticiler, çilek ve çilekten elde ettikleri ürünlerin satışını yaparken, vatandaşlar da hem alışveriş yaptı hem de festival alanında yapılan etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

İzmir ve Menemen halkının yoğun ilgi gösterdiği ve zaman zaman izdiham yaşanan festivalde, üretici açılan stantlarda tüketiciyle aracısız buluşma imkânı buldu. Festival çerçevesinde ‘En Güzel Çilek’, ‘En Güzel Çilekli Pasta’ ve 3 kategori de ‘En Güzel Tarla’ Yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini; Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Ali Rıza Bölük, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev ve Belediye Meclis Üyesi Melih Damar verdi.

Festivalin ikinci gününde sahneye Gülben Ergen çıkarken, coşkulu kalabalık şarkılara eşlik etti. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, konser sonunda sanatçı Gülben Ergen ve konser alanını dolduran binlerle birlikte öz çekim yaptı. Pehlivan tüm katılanlara ve festivalin başından sonuna destek veren herkese teşekkür etti.

Yaklaşık 200 bin kişiyi ağırlamaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Pehlivan, “Benim güzel Menemen ailem. Festivalimizi özlemişiz. 12. Geleneksel Emiralem Çilek Festivalimizi hep birlikte başarıyla tamamladık. Üreticilerimiz yaklaşık 4 bin ton çilek satışı gerçekleştirdi. Hem esnafımızın hem üreticimizin hem de kıymetli misafirlerimizin yüzü güldü. Menemen sizlerle, Emiralem sizlerle güzel. Hep birlikte iyi ki varsınız” diye konuştu.