Elleriyle konuşmayı öğrendiler

Yaşar Üniversitesi Engelsiz Yaşam Topluluğunun düzenlediği “Konuşan Eller” etkinliğinde öğrenciler, iki gün süren işaret dili eğitimi aldı.

Selçuk Yaşar Kampüsünde düzenlenen “Konuşan Eller” etkinliğinde İşaret Dili Eğitmeni Yakup Siyahkoç, 50 öğrenciye işaret dili eğitimi verdi. Önce harfleri öğrenen öğrenciler, daha sonra en sık kullanılan cümle kalıplarını uyguladı. Yaşar Üniversitesi Engelsiz Yaşam Topluluğunun organize ettiği etkinlik sayesinde öğrenciler, sağır ve dilsiz kişilerle iletişim kurabilmek için bir adım attı. İki gün süren etkinlik sonunda öğrenciler işaret dili sertifikası aldı. Engelsiz Yaşam Topluluğu Başkanı Ahmet Ulaş Kuru, yoğun katılımdan dolayı mutluluğunu ifade ederek, engelleri aşmanın iletişimle mümkün olacağını söyledi.