Elif Bebek Anaokulu açılıyor

Bayraklı Belediyesi, belediye bünyesindeki ikinci anaokulunun yapımını da tamamladı. İzmir depreminin simge isimlerinden Elif Perinçek’in ismini taşıyacak olan Elif Bebek Anaokulu, 6 Şubat’ta 75. Yıl Mahallesi’nde açılacak.

Bayraklı Belediyesi, 75. Yıl Mahallesi’nde yapımını tamamladığı Elif Bebek Anaokulu için kayıt almaya başladı. 4 sınıf ve 65 öğrenci kapasiteli eğitim yuvası için ilk ders zili 6 Şubat 2023’te çalacak. İzmir depreminin simge isimlerinden Elif Perinçek’in ismini taşıyan yeni anaokulu, milli eğitim müfredatına göre eğitim verecek. Anaokulunda, sınavla seçilen uzman eğitmenlerin görev yapacağı belirtilirken, kayıt ve detaylar için 0232 353 06 58 numaralı telefondan bilgi alınabileceği belirtildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, anaokuluyla ilgili, “Atatürk’ün izinde aydınlık nesiller yetiştirmek adına sürdürdüğümüz çabaya yeni bir halka ekliyoruz. Depremin simge isimlerinden Elif Bebek’in adını verdiğimiz yeni eğitim yuvamızı, yeni yılda hizmete açacağız ve Bayraklı Eğitim Modeli ile yarınlara ışık tutacak evlatlarımızı yetiştireceğiz. Katılımcı, demokratik, çevreci ve bilimsel bir eğitim sistemiyle, çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız" dedi.

Bayraklı Belediyesi, daha öncede yine depremin simge isimlerinden Ayda Gezgin’in adını taşıyan Ayda Bebek Anaokulunu Çamkıran’da eğitime açmıştı.