Elektronik atıklar bu kumbaralarda hayat bulacak

Gaziemir Belediyesi, gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakabilmek için anlamlı bir protokole imza atarken, bu kapsamda her geçen gün büyüyen, bir sorun haline dönüşen elektronik atıkların toplanarak ekonomiye kazandırılması için harekete geçildi. Gaziemir Belediyesi ayrıca, sıfır atık projesi kapsamında lisanslı bir geri dönüşüm firmasıyla anlaştı.

Gaziemir Belediyesi, sıfır atık projesi kapsamında lisanslı bir geri dönüşüm firmasıyla anlaştığını bildirdi. Elektronik atıkların toplanarak ekonomiye kazandırılması için harekete geçilirken, atıkların çevreye verdiği zararın önüne geçilmesi planlanıyor.

Vatandaşların evlerinde ve iş yerlerindeki elektronik atıkların, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir çevre ilkeleri doğrultusunda evsel çöplerden ayrı toplanması gerekiyor. Ellerinde elektronik atığı olan vatandaşlar, Gaziemir genelinde belirli noktalara yerleştirilen elektronik atık kutularına bırakabiliyor.

Bu konuda açıklama yapan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Vatandaşlarımızın sağlığı ve çevrenin temizliği bizler için oldukça önemli. Atık elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ve taşınması sözleşmesini imzalayarak bir yandan çevre kirliliğinin önüne geçmeyi, diğer taraftan da ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.