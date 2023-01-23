Ekrem abi Kimdir? Gerçek Adı Erkan Özmen Kimdir?

Nami diyar Twitch yayıcısı ekrem abi yani ekrem özmen “Dolancırıcı Kumarbaz” bu şahıs YouTube ve Twitch gibi platformları kullanarak insanları kendine inandırıyor ve onları para yatırmak üzere farklı sitelerle tanıştırıyor. Böylece kullanıcıların yatırdığı paralardan kendisi de para kazanıyor.Bununla yetinmeye bu arkadaş sadece kullanıcıların paralarını çalmıyor başka bir yöntemi ise bahis sitelerini dolandırmak.

Erkan özmen bu işe PUBG oynayarak başladı yasal olarak PUBG turnuvalarınada katıldı keşke orda kalsaysı memleket bunun gibi bir orospu çocuğu ile tanışmamış olacaktı.

PUBG yayınlarından aradığını bulamayınca kendisine yeni bir gelir kapısı yasal olmayan bahis ve casino sitelerine yönlendirdi.usta bir kumarbaz aynı zaman Profosyenel bir dolandırıcıdır kendisi nasıl mı ?

Ekrem abi yani ekrem özmen bahis siteleri ile anlasma yaparak bahis sitelerin reklamlarını yapmaktadır. Bahis siteleri ile aylık anlaşma yapmaktadır Güncel fiyatlarına örnek ise skype üzerinden verdigi teklif örneklerinden bir tanesi.

Fakat bununla kalmamakta sitelerin büyükleri ve küçüklüklerine göre kendince fiyat politakası yapmakta reklam listesinde 1 ile 7 çi sıra site tanıtımlarında birinci sıraya 35.000 dolar 2 çi sıraya 20.000 dolar istemekte burada fiyatlar değişebilir kimi ne sikersem mantığı ile ilerleyen bu arkadaş ikinci sırayı 10.000 dolara da parasız kaldığında verebiliyor.Malaasef burada kaybeden sadece yatırım yapan üyeler oluyor insanlara sitelerin güvenli olduğuna dair sürekli telegram grubunda yönlendirmeler yapıyor.siteler ile anlaşıp 50 tl 100 tl gibi kullanıcılara bonus tanımlatıyor.

Ekrem abimiz sadece kendi kullanıcılarını dolandırmıyor bu arkadaş çok usta bir dolandırıcı nasılmı yapıyor kendi skype adresini kopyalarak bahis siteleri ile FAKE skype adresinden iletişime geçiyor. Sahte skype üzerinden siteler ile anlaşma yaptıktan sonra parasına alıyor ve site çalışanlarını skype üzerinden engelliyor.

Daha sonra gerçek skype üzerinden site ile iletişime geçiyor benim adımı kullanarak sizinle iletişime geçmişler diyor ve sizi dolandırmışlar KRAL diyor