EİB Başkanı Uçak: "Gençlerin ülke tarımını daha ileri seviyelere taşıyacağına inanıyorum"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, “Gençlerin ülke tarımını daha ileri seviyelere taşıyacağına inanıyorum ve güveniyorum” dedi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EİB), tarafından gerçekleştirilen "Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitimi Programı” tanıtımı Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Program, İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak ile İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen’in katılımlarıyla basına tanıtıldı. Gençleri tarım sektörüne kazandırmayı amaçladıklarını söyleyen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, “Gençlerin ülke tarımını daha ileri seviyelere taşıyacağına inanıyorum ve güveniyorum” dedi. Ülkemizin, çayır ve mera arazisi dahil 38 bin hektar tarım alanı ve yıllık 55 milyon ton meyve sebze üretimi ile çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Uçak, “Bu potansiyeli daha verimli kullanmak, ihracatımızı arttırmak ve yeni pazarlar bulmak için yeni neslin enerjisine tarım sektörümüzün çok ihtiyacı vardır” diye konuştu.

2021 yılında Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte gençlerin katılımıyla yürütülen Gönüllü Son Hasat Projesi’nde gençlerin gözlerindeki ışığı, azimlerini hep birlikte gördüklerini ifade eden Başkan Uçak, “Son Hasat Projesi’nde yer alan gençlerimizin, bahçelerde çalışmaları, heyecanları ve mutlulukları, son derece güzel ve umut vericiydi. Bu yılın başında da Meltem Hocamız bize iklime duyarlı, bilinçli bir yeni nesil yetiştirme fikriyle geldiğinde birlik olarak büyük bir heyecan duyduk ve paydaşlarımızla hızla çalışmalara başlayarak 6 hafta sürecek Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitimi Programı’nı hazırladık” dedi. Sürdürülebilir tarım bilincini aşılayacak ve farkındalık oluşturacak bir program hazırladıklarını vurgulayan Uçak, “Türkiye’nin birçok yerinden 120’nin üzerinde başvuru aldık ve ilk eğitim programımız için 47 genç arkadaşımızı belirledik. Tarım sektörümüzün, özellikle yaş meyve sebze sektörümüzün istediğimiz seviyelere gelmesi için önümüzde yapılacak çok iş var, biz bu seviyeye gençlerimizle geleceğimizi biliyor ve onlara güveniyoruz. Bu proje bizim için başlangıç ve bu programı yılın belirli dönemlerinde tekrarlayarak, ulaşabildiğimiz kadar gence ulaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.