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EİB, 2021 yılının ihracat yıldızlarını teşekkür ilanlarıyla duyurdu

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2021 yılında Türkiye’ye 7,8 milyar dolar döviz kazandıran, sektörlerinde ilk üçte yer alarak ödüle hak kazanan 56 firmaya gazetelere verdiği ilanlarla teşekkür etti.

İZMİR 10.03.2022, 11:23
EİB, 2021 yılının ihracat yıldızlarını teşekkür ilanlarıyla duyurdu

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2021 yılında Türkiye’ye 7,8 milyar dolar döviz kazandıran, sektörlerinde ilk üçte yer alarak ödüle hak kazanan 56 firmaya gazetelere verdiği ilanlarla teşekkür etti.

2021 yılının ihracat şampiyonlarını gazetelere 9 sütuna manşet yaparak ilan eden Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), gelenekselleşen İhracatın Yıldızları Ödül Törenini de önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planlıyor. Türkiye’nin 2021 yılında 225 milyar dolarlık ihracatla cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdığını hatırlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Bölgesinin Türkiye’nin ihracatına 28 milyar doların üzerinde katkı sağladığını aktardı.

Ege İhracatçı Birliklerinin Şampiyonlar Liginde yer alan 56 firmanın 2021 yılında 7,8 milyar dolar ihracata imza attığı bilgisini paylaşan Eskinazi, “İhracat şampiyonlarımız 2020 yılındaki 5,3 milyar dolarlık ihracatlarını 2021 yılında yüzde 47 geliştirmeyi başardılar. Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2021 yılında gerçekleştirdiği 16 milyar 325 milyon dolarlık ihracata katkı sağlayan 7 bin ihracatçımızın her birini kahraman olarak görüyoruz. Türkiye’de ihracatçılara dönük ilk ödül törenini 2004 yılında Ege İhracatçı Birlikleri olarak başlattık. Pandeminin zirve yaptığı ortamda verdiğimiz gazete ilanlarıyla ihracatçılarımıza bir nebze moral vermek istedik” diye konuştu.

İhracatın yıldızları EİB’nin ihracatının yüzde 48’ini yaptı

İhracatın yıldızları olan 56 firmanın Ege İhracatçı Birliklerinin 2021 yılı ihracatından yüzde 48 pay aldıklarını aktaran Eskinazi, Türkiye’nin ihracatına 2022 yılında 18 milyar dolar katkı sağlamayı hedeflediklerini, bu hedefe ulaşmak için; sürdürülebilirlik, dijitalleşme, lojistik, tasarım, tanıtım, inovasyon ve Ar-Ge’nin yoğunlaşacakları başlıklar olacağını sözlerine ekledi.

Ege İhracatçı Birliklerinin İhracatın Yıldızları Listesindeki 46 firmanın listedeki yerlerini koruduğu görülürken, 2021 yılında yaptıkları ihracatla 10 firma listeye girme başarısı gösterdi.

PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. EİB üyeleri arasında en çok ihracat yapan firma olurken, en çok ihracat yapanlar listesinde ikinci sıradaki Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş., 2021 yılında EİB’den en çok ihracat yapan dış ticaret sermaye şirketi olarak ilan edildi. EİB’nin genelde en çok ihracat yapan firmalar listesinde zirvenin üçüncü basamağının sahibi ise; Demir ve Demirdışı Metaller Sektörünün ihracat şampiyonu Başak Metal Tic. ve San. A.Ş. oldu.

İzmir’den 33 firma ihracat şampiyonları arasında yer alırken, Manisa 11 firmayla ihracatındaki ilk 11’i ihracat şampiyonları listesine gönderdi. Aydınlı 6 firma ihracat şampiyonları listesine girerken, Denizli 3, Muğla 2 ve Uşak 1 firmayla listede temsil edildi.

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