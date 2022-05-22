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EGİAD’dan Yunanistan’a iş gezisi

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Yunanistan ziyareti çerçevesinde hem Atatürk’ün doğduğu evi ziyaret etti hem de iki ülke arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel iş birliklerini görüştü.

İZMİR 22.05.2022, 08:58
EGİAD’dan Yunanistan’a iş gezisi

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Yunanistan ziyareti çerçevesinde hem Atatürk’ün doğduğu evi ziyaret etti hem de iki ülke arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel iş birliklerini görüştü.

Ulu Önder Atatürk’ün doğduğu yer olması ve İzmir’e benzerliği ile ayrı bir anlamı olan Selanik, geçtiğimiz günlerde EGİAD’lı iş dünyasını ağırladı. Yunanistan’ın kuzey bölgesinde yer alan ve başkent Atina’dan sonra Yunanistan’ın ikinci büyük şehri olan Selanik’e düzenlenen iş gezisine, EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, başkan vekilleri Cem Demirci, Kaan Özhelvacı, Dr. Fatih Mehmet Sancak, yönetim kurulu üyeleri Oğuz Sertaç Yılmaz, Pınar Berberoğlu, Mert Hacıraifoğlu, Müge Şahin, Arda Yılmaz, Eyyüpcan Nadas, Genel Sekreter Prof. Dr. Ali Fatih Dalkılıç, EGİAD Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Elif Kâya, EGİAD Üyeleri Sezai Kayhan Kızıltan, Burak Güngör, Kemalettin Okkaoğlu, Remzi Uslu, Elif Koç, Anıl Yüksel, Kerem Bayraktaroğlu, Özer Öztürk, Yusufcan Özdoğan, Hasan Güler, Sinan Görgün, Sezai Nüzhet Noyan katılım gösterdi.

Atatürk’ün evine ziyaret

EGİAD üyeleri, ilk olarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı Selanik’te Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün evinde kutladı. Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan ve Ticaret Müşaviri Ahmet Erdoğan’ı da ziyaret eden EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer başkanlığındaki heyet, ziyaretin ardından başkonsoloslukta gerçekleşen resmî törene katıldı. Törenden sonra Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu ev ziyaret edildi. Ziyarette konuşan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “Yarınların güvencesi olarak gördüğün ve cumhuriyeti emanet ettiğin Türk gençliğinin bağlılığını sunmak üzere Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim kurulu ve üyeleri olarak doğduğun evde aziz hatıranın önündeyiz. Bugün çağdaş, laik, demokratik ve hukukun üstünlüğüne dayalı Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda attığın ilk adımın 103. yıldönümü. Bu ilk adım, bizlere hayallerimizi ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için güç ve ilham vermeye devam ediyor. Güvenine layık olmak için çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. İş dünyası olarak bu bilinç ve hedefle, gençlerimizi eğitim, bilim, girişimcilik, sanat ve spor alanlarında destekleyerek cumhuriyet değerlerine, demokrasiye sahip çıkan; sorgulayan, eleştiren fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. EGİAD üyeleri olarak aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi.

İşbirliği çalışmaları

Daha sonra T.C. Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Ticaret Müşaviri Yardımcısı Ayşe Özcan Erbilgin ve Büyükelçilik İkinci Kâtibi Cem Algümüş’ü ziyaret eden heyet, İzmir Atina ilişkileri, iki ülke arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel iş birliklerini görüştü. Yunanistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerin artırılmasına yönelik iş birliği imkanları, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ticari ilişkiler, karşılıklı yatırımlar, Avrupa Birliği ile gündemdeki ticari konular, enerji, turizm, tarım, gümrük ve ulaştırma alanları başta olmak üzere ekonomik ve teknik başlıklardaki iş birliği konuları, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü iş gezisinde, OESYNE - Yunanistan Genç Girişimciler Birliği ile de görüşme sağlandı. Gerçekleşen toplantıya OESYNE Yönetim Kurulu Başkanı Andreas Stefanidis ve birlik üyeleri ev sahipliği yaptı. Girişimcilik ve melek yatırımcılık konusunuda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda iş birliği çalışmaları masaya yatırıldı. Selanik Ticaret ve Sanayi Odasının da ziyaret edildiği iş gezisi çerçevesinde yönetim kurulu başkan yardımcısı Emmanoui Vlachogiannis ile de bir araya gelindi. Görüşmede karşılıklı ticaretin ve ilişkilerin geliştirilmesi adına iş birliği faaliyetleri görüşüldü. Son olarak Enterprise Greece’i ziyaret eden heyet, yatırım tanıtım direktörü Elias Eliades’ten yatırım ajansı olarak bilgi aldı ve kurumlar arası iş birliğinin ilk adımını attı.

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