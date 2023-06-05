EGİAD’dan "Yaza Merhaba" yemeği

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), üyelerini "Yaza Merhaba" yemeğinde buluşturdu.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Sosyal İlişkiler Komisyonu, "Yaza Merhaba" yemeği düzenledi. Çeşme’deki bir mekanda gerçekleşen programa EGİAD üyeleri yoğun katılım gösterdi. Gecede yeni üyeler tanışma imkanı bulurken, uzun süredir birlikte olamayan üyeler de özlem giderdi. Üyelerin görüş alışverişinde bulunma ve iş ağlarını genişletme fırsatı da bulduğu etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.