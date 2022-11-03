EGİAD’dan "Gelecek İçin Sürdürülebilirlik" zirvesi

İzmir’de bir çıkış noktası yakalayan ve dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), ‘Gelecek İçin Sürdürülebilirlik’ başlığı altında 16 Kasım’da İZQ’da gerçekleşecek zirveyle, tüm sektörlerden önemli paydaşları buluşturacak, yatırımları, inovasyonları ve iş birliklerini kürsüye taşıyacak. Zirve öncesi değerlendirmelerde bulunan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, etkinliğe 1 yıla yakın süredir hazırlandıklarını ve bu zirveyi çok önemsediklerini belirtti.

“16 Kasım’da yeşil dönüşümü konuşacağız”

EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “Global ve yerel iş dünyasının liderleri, sürdürülebilir büyümenin uzmanları, girişimciler, özel sektör temsilcileri, kamu sektörü, sivil toplum kuruluşları, akademi dünyası, gençler ’Gelecek İçin Sürdürülebilirlik’ teması ile değişim çağında başarılı bir geçiş için küresel yaklaşımları ve somut adımları o gün ayrıntılarıyla değerlendirecek. 16 Kasım’da yeşil dönüşümü konuşacağız. EGİAD yaklaşık iki yıldır ’sürdürülebilirlik’ ve ’dijitalleşme’ teması çerçevesinde üyelerinin ve paydaşlarının bilgi ve farkındalığın arttırılması amacıyla geniş bir yelpazede çalışmalar gerçekleştirmekte. Gelecek için sürdürülebilirlik zirvesine yaklaşık 250 fiziki bine yakın online katılımcının geleceği planlanmakta. Sınırda karbon vergisi, enerji dönüşümü, döngüsel ekonomi, inovasyon, sürdürülebilir finansman, yeşil fonlar ve yönetim konularının odak noktasında yer alacağı bir zirve olacak. İklim kriziyle tüm canlı türlerinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, en son mevzuatlar ışığında yeşil iş dönüşüm yol haritaları, yeni riskler ve kaygılarla tüm sektörlerde sürdürülebilir dönüşümünün ne derece acil ve önemli olduğunun altını çizeceğiz” dedi.

Zirvede ayrıca, İzmir Girişimcilik Endeksi Raporu lansmanının da gerçekleşeceğini ve İzmir’deki girişimcilik eko sistemine katkı sağlayacaklarını vurgulayan Yelkenbiçer, “Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki tarafından hazırlanan EGİAD Think Tank raporu ile uzun yıllardır üzerinde önemle durduğumuz girişimcilik eko sistemine yeni bir bakış açısı sunmuş olacağız” diye konuştu.

Farklı başlıklarda 6 panel altında düzenlenecek zirvenin açılış konuşmalarını EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, CK Architecture Interiors Kurucusu Mimar Cem Kapancıoğlu yapacak. Açılış konuşmalarının ardından ilk panelde, Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, İzmir Girişimcilik Endeksi Raporu Lansmanında EGİAD Think Tank Raporu tanıtımını yapacak.