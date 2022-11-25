EGİAD’dan Almanya ile iş birliği atağı

EGİAD, İzmir-Berlin iş dünyası ortaklığını derinleştirmek amacıyla Berlin’e iş gezisi düzenledi. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer başkanlığındaki heyet 23-26 Kasım tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de görüşmeler gerçekleştirdi. Türk ve Alman şirketlerinin üst düzey temsilcilerinin de katıldığı toplantılarda, Türkiye-AB ilişkileri, sanayinin dijital dönüşümü, yenilenebilir enerji, sanayide sürdürülebilirlik, Türk ve Alman özel sektörünün iş birliği ve ’Melek Yatırım Ağı’ başlıkları ele alındı.

Ege Genç İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen yurtdışı iş seyahatinde EGİAD’lı iş dünyası önemli ihracat bağlantıları için görüşmeler sağladı. İzmir’den Berlin’e uzanan iş seyahatine sanayi sektöründe hizmet veren 19 iş insanı katılım gösterdi. Seyahate EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Başkan Vekilleri Dr. Fatih Mehmet Sancak, Muhlis Kaan Özhelvacı, Yönetim Kurulu üyeleri Erkan Karacar, Arda Yılmaz, Müge Şahin, EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkanı Levent Kuşgöz, EGİAD Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatih Dalkılıç, Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Elif Kaya, EGİAD üyeleri Kemalettin Okkaoğlu, Alper Tutak, Kerem Bayraktaroğlu, Duygu Koç, İsmail Girginoğlu, Elif Koç, Hasan Güler, Metin Taşkıran, Aslıhan Güler, Remzi Uslu iştirak etti.

Ziyaretler dahilindeki görüşmeler, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen; Berlin Ticaret Müşavirliği’nden Abdullah Soylu, Berrak Bilgen Beşergil; İzmir Büyükşehir Belediyesi Berlin Ofisi; Trendyol Berlin Ofisi; Berlin Ticaret ve Sanayi Odası bünyesindeki WJ Genç İş İnsanları Derneği; yapay zeka ve dijitalleşme merkezi GT_ARC; yatırım araştırma ve yenilikçilik merkezi EUREF Campus, TD-IHK Türk Alman Sanayi ve Ticaret Odası yetkilileriyle gerçekleşti.

“Türkiye’ye Alman yatırımcıları bekliyoruz”

Ziyaretler sırasında bir konuşma yapan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Türk -Alman ekonomisinin istikrarının ve Almanya ile Türkiye arasındaki iş ortaklıklarının daha da artmasının tüm Avrupa ekonomisi için önemli olduğuna dikkat çekti. EGİAD olarak sürekli yeni pazarlar ve iş bağlantılarıyla yatırım portföyünü genişlettiklerini belirten Yelkenbiçer, “Ülkeler arasındaki ticaret bağlantılarının ve ihracat olanaklarının önemine inanıyoruz. Almanya, yatırım yapmak isteyen şirketler için çok cazip bir yatırım ülkesi. Avrupa’nın merkezindeki konumuyla Almanya, Avrupa’nın en aktif ekonomisine, dünyanın dördüncü en yüksek gayri safi yurtiçi hasılasına sahip. Aynı şekilde Türkiye’ye de Alman yatırımcıları bekliyoruz. Bu ziyaretler ile Almanya ve Türkiye arasında uygun iş ortağı, tedarikçi, distribütör bulma konusunda başarılı görüşmeler gerçekleştirmiş oluyoruz” dedi.

Başlıca hedeflerinin Türk ve Alman şirketlerinin diyalog ve ticari faaliyetlerini geliştirmek olduğunu, bu konuda her iki ülke menşeli üye firmalara maksimum fayda sağlamaya gayret gösterdiklerini aktaran Yelkenbiçer, her iş gezisi öncesinde farklı farklı ülkelerle ilgili workshop ve etkinlikler düzenlediklerini hatırlatarak, üyelerine hem ağ oluşturma hem de yeni ufuklar açma konusunda öncü olmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Tarihi yakın ilişkilerin Türkiye ile Almanya’yı birbirine bağladığını ifade eden EGİAD Başkanı Yelkenbiçer, “Bu nedenle günümüzde Almanya, Türkiye’nin en önemli ticari ortağıdır. Covid-19 nedeniyle karşılıklı ticaret hacmi 2020 yılında gerilemişti. Buna karşın pandemi sonrası iki ülkenin iş birlikleri derinleşti. Devam eden salgına rağmen Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 41,1 milyar dolar gibi rekor bir değere çıktı. Türkiye ile 27 AB ülkesi arasındaki mevcut ticaret hacminin neredeyse dörtte birini Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Türk start-upları Almanya’ya açılabilir

EGİAD Melekleri Yatırım Ağı ile ilgili bilgiler de aktaran Yelkenbiçer, Türkiye’de gelecek vaat eden start-upların sayısının oldukça fazla olduğunu belirterek, bu start-upların doğru adımları atmalarına imkan sağlanması ve doğru finanse edilmesiyle AB’de faaliyet gösterme potansiyellerinin yüksek olduğunu gördüklerini vurguladı.

“EGİAD üyesi şirketler ‘yeşil dönüşümü’ takip ediyor”

Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik çalışmaları üzerine EGİAD’ın gerçekleştirdiği projelere de değinen Yelkenbiçer, “Avrupa’daki karbon emisyonunun sıfıra indirilmesine yönelik atılan adımlar yeni arz fırsatları oluşturmakta. AB’de faaliyet gösterme hedefi olan tüm şirketlerin Avrupa Yeşil Mutabakatı konusunda araştırmaya, bilgiye ihtiyacı olduğu yadsınamaz bir gerçek. Bu hususta üyelerimizin tüm süreçlerde Avrupa ile eş zamanlı ilerleyebilmesi adına takibimizi sürdürüyoruz ve gerekli faaliyetleri yürütmekteyiz” diye konuştu.