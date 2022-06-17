EGİAD ve BAGİAD ortak projelerde iki kenti birleştirecek

Balıkesir Genç İş İnsanları Derneği (BAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Bilcanlı ve beraberindeki heyet, İzmir temasları çerçevesinde Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ile bir araya geldi. Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer’in ev sahipliği yaptığı ziyaret, dernek merkezinde gerçekleşti, iş birliği mesajları verildi.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Başkan Alp Avni Yelkenbiçer’in ev sahipliğinde Balıkesir Genç İş İnsanları Derneği (BAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Bilcanlı ve beraberindeki yönetim kurulunu ağırladı. EGİAD projeleri, EGİAD’ın girişimci destek sistemi, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme üzerine faaliyetlerin değerlendirildiği ziyarette, EGİAD’ın yönetim kurulu da yer aldı.

Açılış konuşmasını yapan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, girişimcilik ve melek yatırımcılık projeleri hakkında bilgi verdi. Uluslararası ilişkilerde, üyelerin ihracatını arttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini de dile getiren Yelkenbiçer, “Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik dönem temamız olarak devam etmekte; ayrıca yeni teknoloji projelerini ve Z kuşağına yönelik çalışmaları da çok önemsiyoruz. Balıkesir ile ortak bir proje gerçekleştirmeyi çok isteriz” dedi.

BAGİAD faaliyetlerinden ve devam eden projeler hakkında bilgilendirmelerde bulunan BAGİAD Başkanı Emrah Bilcanlı, EGİAD ile ortak projelerde buluşmaktan duyacağı memnuniyeti dile getirerek, “Balıkesir İş Dünyası olarak EGİFED sebebiyle de her daim ortak çalışmalara imza atıyoruz. Girişimcilik ve sürdürülebilirlik üzerine birlikte çalışmaktan mutluluk duyarız. Mutlaka ortak bir fon projesinde buluşmak isteriz" şeklinde konuştu.

Ziyarette ayrıca, İzmir ve Balıkesir’e her yönden fayda sağlayabilecek tüm projelerde yer alınabileceği vurgulandı.